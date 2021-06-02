В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих

В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих в возрасте от 17 до 46 лет. Четверо из них — подозреваемые по уголовным делам: об оскорблении руководителя государства и оскорблении государственного флага. На остальных составили протоколы об участии в протестах, за неповиновение милиции и распространение "экстремистской продукции".