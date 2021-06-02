В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих
В МВД заявили, что в Жабинке задержали 12 протестующих в возрасте от 17 до 46 лет. Четверо из них — подозреваемые по уголовным делам: об оскорблении руководителя государства и оскорблении государственного флага. На остальных составили протоколы об участии в протестах, за неповиновение милиции и распространение "экстремистской продукции".
Задержанные юноши / Скриншот с видео МВД
На след "партизан" вышли сотрудники ГУБОПиК. Только в мае они провели при поддержке омоновцев в Жабинке и районе 25 обысков. Утверждается, что часть задержанных — участники фанатского движения. Молодых людей проверяют на причастность к нанесению надписей на фасады зданий, к поджогу торговых павильонов (видимо, "Табакерок") и порче камер видеонаблюдения. Утверждается, что во время обысков нашли пневматическую винтовку, два газовых пистолета, электрошокер, форму спасателя и милиционера, передает Еврорадио.
20:12 02/06/2021
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