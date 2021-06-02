+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Латушко угрожает заблокировать границу Беларуси и Польши, если Евросоюз не введет санкции

Народное антикризисное управление анонсировало начало массовых акций протеста на белорусско-польской границе. Так планируется вынудить Евросоюз скорее ввести эффективные санкции против режима Лукашенко.


Павел Латушко на Глобальном пикете солидарности в Варшаве. 29 мая 2021 года. Фото: СФ / Белсат

Первая согласованная акция начнется в субботу 5 июня пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Акция согласована с местными властями. Возможно, добавятся и другие страны, отмечает НАУ, пишет Белсат.

В ходе акции планируется призвать Европейский Союз скорее ввести «решительные и эффективные санкции» против режима Лукашенко, а также «требовать открытия наземных границ для граждан Беларуси нелегитимной белорусской властью».

Первые три дня на границе предлагается устраивать митинги и рассказывать прохожим о ситуации в Беларуси.

«Мы не можем ждать, когда режим Лукашенко совершит очередное преступление – пора переходить к активным действиям. Санкции – один из инструментов, чтобы освободить политзаключенных и организовать новые честные выборы. Сразу после захвата самолета с Романом Протасевичем многие мировые лидеры заявили, что реакция на преступления Лукашенко будет быстрой и максимально эффективной. Мы поддерживаем этот подход, однако у нас есть опасения, что ЕС снова не предпримет реальных шагов по наказанию режима Лукашенко», – рассказал глава НАУ Павел Латушко, один из инициаторов акции.

Если за первые три дня не будут приняты обещанные Евросоюзом масштабные санкции, участники собираются заблокировать дорогу к пункту пропуска Бобровники-Берестовица.
Источник: Белсат
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]