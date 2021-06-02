Алесин: Многие в стране и против Лукашенко, и против перемен

– Не могу оценить, кого в процентном соотношении больше – сторонников перемен или их противников, я не социолог, но ситуацию вижу так. В белорусском обществе можно выделить три группы по вопросу отношения к переменам.





Первая – их сторонники. Это прежде всего те общественные группы и классы, которые возникли после обретения Беларусью независимости и развития рынка. Эти люди не связаны с государством напрямую, они зарабатывают за счет своего ума и предприимчивости, им во многом ограничения государства мешают.

К ним можно добавить креативный класс, творческую и научную интеллигенцию, которые считают, что регламентация общественной жизни идет во вред.





Вторая группа – противники перемен. Это прежде всего люди, получающие доходы из государственной казны и работающие на государство. Например, чиновники и силовой блок. И понятно почему.





У служащих из силового блока есть гарантированный доход, перспектива небедного существования на пенсии и возможности подрабатывать. Когда им пообещали, что их просто не будут люстрировать и судить, им этого было слишком мало. Терять им в случае перемен гораздо больше.





К этой группе можно отнести и бОльшую часть пенсионеров, которые живут сегодняшним днем. Им обещают светлое будущее, но все равно это будет через годы, они боятся лишиться своего пусть маленького, но гарантированного дохода. Эти люди помнят перестройку и развал Советского Союза и не хотят пережить нечто подобное.





Я общался с людьми зрелого возраста, большинство из них было напугано массовыми протестами. Они были потрясены тем, что возникла угроза их стабильной жизни, возник риск исчезновения гарантированного дохода.

Средний возраст белорусов 40 лет, если отбросить детей и подростков, то получается, что значительная часть населения находится в предпенсионном или пенсионном возрасте. То есть людей так думающих много.





Думаю, что часть из них даже приветствуют репрессии, желая, чтобы те, кто посягнул на их покой, были максимально наказаны.





Третья группа – противники и Лукашенко, и перемен. Это люди, которым не нравится политика Лукашенко, у которых к нему много претензий, но при этом они не желают изменений в стране ценой разрушения стабильности, их обычной жизни.

Думаю, немало таких среди работников государственных предприятий. А большинство промышленности у нас, напомню, в государственной собственности (хоть и существуют акционерные общества, но главный и, по сути, единственный акционер там – государство).





По своему опыту общения я делаю вывод, что значительная часть работников госпредпритий может быть и не за Лукашенко, но за стабильность в своем понимании – стабильную выплату зарплаты. А всякие общественные потрясения могут их этого лишить. Многие госпредприятия убыточны.





То есть хватает людей, которые против власти, но они не видят, что им может дать протест. Обычно революционные действия осуществляет активное меньшинство, а молчаливое большинство выжидает и потом присоединяется к победителю.

Кстати, думаю, Лукашенко не случайно очень осторожен в вопросах интеграции с Россией, заявляя, что Беларусь суверенитет не потеряет. Он опасается, что люди, которые остаются в целом на нейтральных позициях, присоединяться к протесту.







