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Политтехнолог Шкляров дал первое интервью: "Ставки повышаются. И эта игра не может длиться вечно"

Последние полгода политтехнолог Виталий Шкляров не давал интервью, не писал тексты по заказу редакций изданий. Он, казалось, и вовсе пропал. 2 июня в эфире российского радио “Эхо Москвы” он впервые за полгода дал интервью, где рассказал про Россию в заложниках, преемника Лукашенко и ощущение страха.

Политтехнолог Шкляров дал первое интервью: "Ставки повышаются. И эта игра не может длиться вечно"
Политтехнолог Виталий Шкляров / day.gudkov.ru
Шклярова задержали белорусские силовики в конце июля 2020 года, когда он приехал на родину к матери. Его подозревали в содействии политику и блогеру Сергею Тихановскому.

В октябре он был освобождён под домашний арест. 24 октября Лукашенко позвонил Помпео и сумел договориться о возможности для Шклярова выехать в США. Вскоре стало известно, что забирать из Беларуси политтехнолога приезжал спецпредставитель президента США по делам заложников. При этом уголовное дело на Шклярова в Беларуси не закрыли.

Про ситуацию в Беларуси и России

“Мне кажется, что Российская Федерация и лично Путин становятся заложниками, как и многие стали заложниками режима, как Протасевич стал заложником и предметом торга, как я был заложником и предметом торга. Ставки повышаются. И эта игра не может длиться вечно, нельзя держать себя и систему в состоянии стресса и страха. И я думаю, что рано или поздно приведёт, скорей всего, к краху, потому что это ненормальная ситуация. Нельзя так жить, нельзя так людям существовать, заводить детей и создавать семью”.

Про состояние страха

“Когда выходишь [из СИЗО], кажется, что ты крепкий и сильный и ничего не боишься. Но сознание сильно деформируется, и, безусловно, тюрьма меняет людей. Могу только представить, как себя чувствуют Протасевич, Лосик и многие другие, десятки тысяч людей, которые прошли через этот ад. Это тяжёлое жизненное испытание.

Мы все, кто прошёл через это, прошёл через испытания, все политзэки — живём с ощущением страха, где это всё стало не только белорусской проблемой, но стало мировой. Где гражданка Российской Федерации может оказаться в заложниках, где могут стать заложниками все пассажиры совершенно нормального западного рейса, летящего просто над Беларусью. Это состояние страха, в котором живём мы все, вплоть до белорусской и российской власти, которые тоже живут в этом состоянии страха и так реагируют”.

Про преемника Лукашенко

“Я думаю, что все эти игры в референдум, изменения в Конституцию и преемников — это всё игра. И возможность и желание белорусской власти тянуть время и водить за нос, как они это делают 26 лет с общественностью и партнёрами по Союзному государству. Я бы не строил иллюзий”.
euroradio.fm
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