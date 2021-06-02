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“Отель нашпигован прослушкой”. Самое интересное о предстоящей встрече Байдена с Путиным

16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария) пройдет саммит президентов США и России. Это будет первая встречая Джо Байдена в статусе главы Белого дома с Владимиром Путиным.

“Отель нашпигован прослушкой”. Самое интересное о предстоящей встрече Байдена с Путиным
Обсудят ли лидеры Штатов и РФ вопрос Украины без Украины, о чем в принципе будут говорить и правда ли, что зарезервированный для встречи отель нашпигован прослушивающими устройствами – в материале “ГОРДОН”.

На фото: Последний раз Байден и Путин лично встречались 10 лет назад в Москве. Байден тогда был вице-президентом США, а Путин – премьер-министром РФ.

С главой Кремля американский лидер встретится в завершение своего первого зарубежного визита по странам Европы.

По предварительной информации, Байден 11–13 июня посетит саммит стран “Большой семерки” в Корнуолле (Великобритания), 14 июня – саммит НАТО в Брюсселе (Бельгия). 15 июня запланирован саммит ЕС и США, ожидается, что глава Белого дома в нем будет принимать участие. Кроме того, словацкое издание Pravda писало, ссылаясь на свои источники, что Байден может приехать в Братиславу на форум GLOBSEC, который будет проходить 15 –17 июня.

О чем будут говорить

По официальной информации, главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая борьбу с пандемией коронавируса и “урегулирование региональных конфликтов”.

“Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”, – сообщалось о предстоящей встрече на сайте Кремля.

На сайте Белого дома уточнялось, что Байден и Путин обсудят весь спектр актуальных вопросов, поскольку “стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией”.

Интересные детали

1. Встреча Байдена и Путина пройдет в женевском InterContinental. Именно в этом отеле больше 35 лет назад – в ноябре 1985 года – впервые встретились тогдашний президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев. Их переговоры по ядерному разоружению стали первым шагом к завершению холодной войны между двумя странами.
В интервью “Голосу Америки” Горбачев вспоминал, что после окончания переговоров назвал Рейгана “консерватором” и “динозавром”, а тот окрестил его “твердолобым большевиком”. Несмотря на это, собеседники понравились друг другу и установили личный контакт. Собственно, с этого момента началось сближение США и Советского Союза.

2. В InterContinental произошло еще одно немаловажное событие. В марте 2009-го в этом отеле прошла официальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств США и России Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова. Белый дом и Кремль договаривались о своеобразной перезагрузке отношений и в качестве символического жеста нажимали на кнопку, на которой было написано слово “перезагрузка”.
Эту кнопку Лаврову подарила Клинтон. На английском там было написано правильно – “reset”, а вот на русском была опечатка: вместо “перезагрузки” на кнопке красовалось слово “перегрузка”, которое несло совсем другой смысл.

Интересное совпадение: публично о необходимости именно “перезагрузки” отношений между США и Россией впервые еще в 2008 году, после Мюнхенской конференции по безопасности, заговорил Джо Байден. В то время он занимал пост вице-президента США.

В этом отеле в конце мая 2021 года встречались помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На сайте Совбеза сообщалось, что представители Штатов и России провели “консультации по линии советов безопасности”, а “приоритетное внимание” было уделено “тематике стратегической стабильности”.

3. Известный российский политолог и публицист Станислав Белковский уверяет, что женевский InterContinental – “страшноватый отель советского образца”, который “нашпигован прослушивающими и подглядывающими устройствами”.

“Этот отель, в принципе, находится недалеко от здания ООН – в нескольких минутах пешего хода от женевского здания ООН. И он абсолютно хорошо предназначен и предуготовлен для проведения мероприятий и для обеспечения безопасности. Он весь нашпигован разного рода прослушивающими и подглядывающими устройствами, и там легко гарантировать безопасность высоких участников по периметру”, – рассказал Белковский в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Шпионский скандал накануне саммита

В преддверии американо-российского саммита вспыхнул шпионский скандал. Датская телерадиокомпания DR, шведский общественный вещатель SVT, норвежский NRK, немецкие Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французская газета Le Monde выпустили материал о совместном расследовании.

В нем утверждается, что Агентство национальной безопасности США (подразделение минобороны, которое входит в состав разведсообщества страны) в 2012–2014 годах, вероятно, следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (тогда был министром иностранных дел) и тогдашним министром финансов Германии Пеером Штайнбрюком.

АНБ, согласно расследованию, в сотрудничестве со службой военной разведки Дании получило доступ к текстовым сообщениям и звонкам политиков, подключившись к датским интернет-кабелям. По данным журналистов, американское агентство якобы следило не только за Меркель, Штайнмайером и Штайнбрюком, но и за другими немецкими, а также французскими, норвежскими и шведскими политиками и чиновниками.

Похожие обвинения в адрес АНБ звучали в 2013 году, отмечает ВВС. Тогда бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден (сбежал в Россию, где получил бессрочный вид на жительство) сообщил, что ведомство прослушивало телефон канцлера Германии.

Почему саммит важен для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на встрече Байден планирует обсудить с Путиным в том числе ситуацию в Украине, выразив в очередной раз поддержку ее суверенитету и территориальной целостности.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в рамках европейского турне Байден найдет возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам замминистра иностранных дел Евгения Енина, Украина хочет, чтобы встреча двух лидеров состоялась до переговоров главы Белого дома с Путиным.

“Вопрос организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом к моменту проведения американо-российского саммита обсуждался еще в начале мая во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. И именно тогда мы получили четкое заверение американской стороны в том, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины”, – уверял замминистра.

Белковский полагает, что Кремль настолько заинтересован в формировании глобальной коалиции против Китая, в которой Россия должна играть существенную роль, что готов пойти на уступки в том числе в украинском вопросе.

“В этом плане если Россия соглашается, то Соединенные Штаты могут пойти на уступки во многих других вопросах, включая вопросы взаимодействия с Украиной, вопросы нерасширения НАТО на постсоветском пространстве, де-факто (хотя не де-юре, конечно) признания российского статуса Крыма, ну и как минимум нерасширения нынешних санкций против России, а может быть, даже их частичного смягчения”, – заявил Белковский.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый, наоборот, убежден, что “не будет никаких договоренностей за спиной Украины”, поскольку основная цель встречи, по его мнению, – наладить испорченные отношения между официальными Вашингтоном и Москвой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что “США пообещали не договариваться об Украине без Украины”.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает, что Украину в переговорах Байден – Путин “точно не сдадут”, но могут “поставить на паузу”, особенно в столь “важных вещах, как военная помощь, соглашение по вопросам безопасности и тому подобное”.
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