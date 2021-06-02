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Экс-президент Литвы Адамкус назвал абсурдом подозрения в причастности к геноциду белорусов

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус в среду назвал абсурдом подозрения белорусской прокуратуры в его причастности к геноциду белорусов.


"Это абсурд", - сказал президент агентству BNS, комментируя просьбу Генпрокуратуры Беларуси к литовским коллегам опросить экс-президента Литвы как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения во время Второй мировой войны.

Старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси Эдуард Скурат в среду заявил, что располагает информацией, что Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса, командовавшего подчинявшимся СС батальоном вспомогательной полиции, который в годы Второй мировой войны проводил карательные операции на территории Беларуси, пишет Интерфакс.

"Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали. Понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу", - сказал Адамкус.

Он также назвал действия белорусской Генпрокуратуры "глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу".

"Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь больше людей в их внутренние проблемы", - сказал экс-президент.

Генеральная прокуратура Литвы в среду подтвердила, что получила от Беларуси просьбу о правовой помощи. В ведомстве также сообщили, что ответят на нее в установленном правовыми актами порядке.

"Просьба общего характера из Генеральной прокуратуры Беларуси (...) получена 10 мая нынешнего года", - сообщила BNS представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

"Никакие более детальные просьбы или другие конкретные данные в этом письме не содержатся", - сказала она.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Беларуси попросила литовских коллег допросить Адамкуса как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения в годы Второй мировой войны. По словам белорусского прокурора Скурата, есть данные, что в 1944 году Адамкус был порученцем Импулявичюса, также известного как "Минский мясник". Скурат добавил, что следствие проверяет, участвовал ли экс-президент Литвы в карательной деятельности батальона.

Адамкус, которому уже 94 года, занимал пост президента Литвы с 26 февраля 1998 года до 25 февраля 2003 года и с 12 июля 2004 года по 12 июля 2009 года.
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