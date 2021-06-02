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Троих из пяти политзаключенных по «делу поляков» вывезли в Польшу

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевска сообщила в своем Twitter, что трое из пяти политзаключенных по «делу поляков» были вывезены в Польшу.

Троих из пяти политзаключенных по «делу поляков» вывезли в Польшу
Это, вероятно, политзаключенные Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева.

Вернуться в Беларуси они сейчас не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.

За решеткой остаются Анжелика Борис и Андрей Почобут. По неподтвержденной информации, им предлагали освобождение в обмен на выдворение из Беларуси, но они отказались.

JОфициального подтверждения этой информации пока нет. 
NN.by
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