Троих из пяти политзаключенных по «делу поляков» вывезли в Польшу

Это, вероятно, политзаключенные Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева.





Вернуться в Беларуси они сейчас не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.





За решеткой остаются Анжелика Борис и Андрей Почобут. По неподтвержденной информации, им предлагали освобождение в обмен на выдворение из Беларуси, но они отказались.





JОфициального подтверждения этой информации пока нет.