+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Евродепутат: условия на границе Литвы и Беларуси — как при "холодной войне"

Литва обеспечивает охрану некоторым из белорусских политэмигрантов. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.


Условия на границе Беларуси и Литвы — как во время "холодной войны" / Reuters

"Служба охраны руководства, как и должно, занимается охранной оппозиционеров, таких как Тихановская. Они нуждаются в охране, поскольку в их адрес были высказаны недвусмысленные угрозы, начиная с заведения уголовного дела и заканчивая физической расправой", — передает delfi.lt слова литовского министра.

Он добавил, что параллельно идет работа по нейтрализации деятельности КГБ Беларуси, пишет Еврорадио.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс оценил ситуацию на белорусско-литовской границе как близкую к "холодной вйне".

"Давайте будем открытыми и признаем, что сейчас условия на границе Литвы и Беларуси быстро приближаются к условиям времен "холодной войны" или похожим на те, которые были в 70-е и 80-е годы, когда активно действовала разведка и агенты, поскольку требовалось тушить очаги то там, то тут", — заявил политик.

Министр обороны добавил, что белорусский режим сейчас опасен практически для каждого, поэтому ездить в Беларусь опасно. "Если ясно говорят, что не гарантируют безопасность граждан иностранных государств, что они не защищены от грабежей и криминальных выпадов, как нам реагировать? Я думаю, мы реагировали адекватно и предупредили наших граждан: не надо ездить", — заявил Анушаускас.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]