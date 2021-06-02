







Петр Рудковский. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS





По его словам, встречу Путина и Лукашенко в Сочи нужно рассматривать с двух сторон.





«В очередной раз мы имеем дело с двумя измерениями саммита: публичным, который был информационно скупым, и непубличным, насчёт которого создавалось впечатление, что он был насыщенным и содержательным (ведь более пяти часов разговаривали!)», - пояснил он.





В публичном измерении, подчеркнул Рудковский, демонстрировалось взаимопонимание и взаимоподдержка двух президентов.





«В этот раз особо присутствовал, скорее всего преднамеренный, момент таинственности: это и сам факт того, что разговор длился более 5 часов "до поздней ночи", и передача Лукашенко Путину некоего чемоданчика с некими документами касательно инцидента с Ryanair», - указал он.





Тем самым создавалось впечатление, что лидерами двух стран обсуждаются серьёзные или даже ключевые решения, добавил Рудковский.





«Цель была, скорее всего, заставить "врагов" помучиться догадками, а "друзьям" показать, что всё под контролем», - акцентировал внимание политолог.





Однако Рудковский сомневается, что за закрытыми дверями Лукашенко и Путин приняли какие-либо стратегические для двух стран решения. Более того, политолог считает, что и сам разговор двух лидеров не был особо содержательным.

«Это, скорее, тот момент из "Поля чудес", когда стоящий возле "черного ящика" ведущий искусно накручивает эмоции, а в самом ящике на самом деле находится нечто обычное и банальное», - констатировал он.





Напомним, переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась 5 часов. Завершились они 29-го мая морской прогулкой двух лидеров.





Ранее стало известно о том, что лидеры двух стран договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также об открытии новых рейсов для «Белавиа».