Генпрокуратура ответила Цепкало на обвинения Лукашенко в коррупции

“Наша история с заявлением в Генеральную прокуратуру о воровстве бюджетных денег семьей Лукашенко и вывода их на офшорные счета, растеряв часть обвинений и упоминание главного коррупционера, получила движение. Мяч направился в ворота МВД! Посмотрим, есть ли там настоящие патриоты, способные оценить неопровержимые доказательства наглого грабежа народа Беларуси и выполнить свой служебный долг по возбуждению уголовного дела!” – рассказал Цепкало и поделился фотографией ответа.





Ранее Валерий Цепкало заявил, что представители властей Беларуси начали ускоренное отмывание госредств. Он напрямую обвинил в этом Александра Лукашенко.









Затем политик, находящийся за пределами Беларуси, написал заявление в Генпрокуратуру Беларуси и отправил его почтой. Вместе с заявлением экс-претендент на пост президента Беларуси отправил белорусским правоохранителям и материалы своего расследования. В этих документах, по словам Валерия Цепкало, представлены «преступные схемы» по которым выводились деньги из госбюджета нашей страны.









Конкретно обвинения Валерия Цепкало Александр Лукашенко не комментировал. Однако ранее он решил опровергнуть факты из фильма «Лукашенко. Золотое дно», который посмотрели миллионы раз.





«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки», — заверил он в марте.





«Нет ничего — все вранье, это картинки» — Лукашенко заявил, что у него нет «золотого дна», и рассказал, какие у него «интересы»







