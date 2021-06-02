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Тихановская выступит в Сенате США уже в июне

Три американских сенатора Джинн Шейхин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили политика и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне, сообщает ее пресс-служба.

Тихановскую пригласили выступить в Сенате США в июне
Три американских сенатора Джинн Шейхин, Крис Мерфи и Роб Портман пригласили политика и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне, сообщает ее пресс-служба.

"Также они обсудили возможное участие Тихановской в саммите "Большой семерки". Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече", - сказано в сообщении.

Помимо этого Тихановская обсудила с сенаторами ситуацию со СМИ в Беларуси, в частности, с порталами Hrodna.life и TUT.by и предложила поддержать белорусскую службу "Радио Свобода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".


В свою очередь, сенатор Шейхин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Сенатор Портман отметил, что "время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что президент Джо Байден поручил  своей команде разработать варианты "воздействия на белорусские власти", речь идет в том числе и о санкциях, пишет smartpress.by
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