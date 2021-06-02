Game Over. Хоккей как зеркало модели Лукашенко

Как известно, хоккей является любимой игрушкой Александра Лукашенко. В этот вид спорта закачиваются непропорционально огромные средства, начиная еще с конца девяностых: строятся ледовые дворцы, финансируются глубоко убыточные команды и т.д.





За 20 с лишним лет попыток развития этого вида спорта в качестве одного из главных приоритетов властной верхушки уже можно было вырастить новую плеяду игроков, которые продемонстрировали бы всю мощь белорусского хоккея и государства. И перед чемпионатом звучали бравурные заявления.





Михаил Захаров сказал, что едем за медалями.





Это характерная черта для нынешней политической команды. Всё, созданное ей, – самое лучшее на планете: от политической системы до стратегии борьбы с ковидом. Правда, только в альтернативной реальности. Почему-то остальной мир не спешит подтверждать превосходство методов Лукашенко и достигаемых при их помощи результатов.





Хотя последние иногда действительно впечатляют. Проиграть британцам – это было по-настоящему сильно. Ведь поражение сборная под руководством Захарова потерпела от команды, которая собралась за неделю до чемпионата, приехала в Ригу без главного тренера... И вообще хоккей туманного Альбиона котируется очень скромно. До матча с белорусами британцы последний раз побеждали на ЧМ в основное время 59 лет назад!





Дальше «красно-зеленых» в хлам разнесли датчане, швейцарцы, ну и россияне напоследок (пять шайб уже в первом периоде).

0:6

с таким позорным счетом сборная Беларуси проиграла два последних матча на чемпионате-2021

По итогам те, что ехали за медалями, заняли последнее место в группе и в обычный год вылетели бы из элиты. Но повезло: в 2021-м из-за пандемии ротацию между дивизионами отменили.





Провал вместо взлета тоже классика жанра у «крепких хозяйственников». Что они ни возьмутся модернизировать – хоть деревообрабатывающую промышленность, хоть цементные заводы, хоть хоккей – итог один и тот же.





Но виноваты в этом всегда, кто угодно, только не наши дорогие (кошмарно дорогие) руководители. Вот и Михаил Захаров еще по ходу турнира нашел на кого свалить ответственность: мол, игроков у нас мало, и те слабые. При этом отбирал их, естественно, сам. Мало того, под нужды сборной натурализовали иностранцев. В Риге за «красно-зеленых» выступали канадцы, американец, россиянин – 6 человек. Почти четверть команды! Но и они не оправдали ожиданий Захарова, за что были публично (хотя и словесно) выпороты, пишет gazetaby.com





Своих же ошибок тренер в упор не видит. Этому он, похоже, научился у Лукашенко, с которым вместе собирает арбузы в Дроздах и летает на отдых в Сочи. Весьма показательно, что нынешний облом случился, когда у руля стоял один из давних и ближайших соратников правителя.





Из мелочей, но тоже симптоматичных, что произошло все это при особенно навязчивом использовании красно-зеленой символики. В раздевалке сборной она присутствовала даже на коврике для ног. Вратарю Константину Шостаку на шлеме нарисовали герб и флаг. Этот голкипер стал худшим на чемпионате мира: трижды он выходил на площадку и трижды его заменяли. Шостак сыграл в Риге в общей сложности всего 36 минут, но при этом ухитрился пропустить 8 шайб.





Все эти сущности – особое отношение Лукашенко к хоккею, приятель правителя во главе сборной (плюс Дмитрий Басков – руководитель федерации), зашкаливающее количество красно-зеленого – сошлись воедино и породили невероятно монолитную реакцию болельщиков. На белорусских спортивных форумах отвратительное выступление команды вызвало... всеобщее ликование! Причем среди тысяч комментариев днем с огнем не сыскать сочувственного, солидарного по отношению к этой хоккейной компании.





И это многое говорит о настроениях в Беларуси...



