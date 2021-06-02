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Протесты сошли на нет? За май по «протестным» уголовным делам осуждено не менее 109 человек

Правозащитники продолжают фиксировать рост количества возбужденных уголовных дел, связанных с протестами.

фото АР

21 мая Генпрокуратура назвала количество осужденных по «протестным» уголовным делам — 682 человека. К этой категории уголовных дел Генеральная прокуратура относит факты участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой.

По состоянию на 1 июня количество политзаключенных составляет 449 человек. За месяц количество политических заключенных возросло на 99 человек. На данный момент количество осужденных политзаключенных составляет 280 человек, в отношении 43 - идет судебное разбирательство. 126 политзаключенных ожидают рассмотрения их дел в суде.

Правозащитному центру «Весна» известно не менее чем о 109 осужденных за май по «протестным» уголовным делам.

География приговоров по «протестным» уголовным делам

Стоит отметить, что наибольшее количество граждан осуждается по политически мотивированным уголовным делам в городах, где протесты против фальсификации итогов голосования в августе 2020-го носили самый массовый характер. География осужденных в мае, известных ПЦ «Весна», выглядит следующим образом:

Минск — 30 человек;
Брестская область — 50 человек (Брест, Жабинка, Пружаны, Кобрин, Барановичи, Ивацевичи);
Могилёвская область — 11 человек (Могилев, Бобруйск, Осиповичи);
Гомельская область — 6 человек (Гомель);
Минская область — 6 человек (Молодечно, Смолевичи, Жодино, Минский район);
Витебская область — 4 человека (Витебск, Орша);
Гродненская область — 2 человека (Гродно).
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