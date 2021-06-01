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Светлана Тихановская: «Хватит убивать собственный народ!»

Светлана Тихановская прокомментировала попытку самоубийства в суде Степана Латыпова.

Светлана Тихановская: «Хватит убивать собственный народ!»
За это воевали наши деды и прадеды?
"Уже целый год в Беларуси не было ни единого дня, за который режим не сломал судьбу невинного человека. Всю прошлую неделю мир сотрясала новость о захвате Романа Протасевича, но в это же время в тюрьмах Беларуси пытали и продолжают пытать сотни, тысячи людей. 

Две недели назад мы всей страной пережили гибель политзаключенного Витольда Ашурка. Неделю назад узнали о самоубийстве 17-летнего Дмитрия Стаховского, который не выдержал давления на допросах.

Сегодня прямо в зале суда активист Степан Латыпов попытался перерезать себе горло, а затем и вены на руках. Его вынесли из суда без сознания, и мы не знаем, выживет ли Степан.

Мы не знаем, выживут ли остальные заключённые и заложники. Но мы знаем, что это нужно прекратить немедленно.

Хватит убивать наших детей! Хватит убивать наших родных! Хватит убивать собственный народ!

Прекратите делать то, что отбирает у вас право зваться людьми!".

К этому призыву, наверное, присоединится каждый. Слезы, сломанные судьбы, смерти...  

Она того стоит?.. 

Должности, зарплаты, госкормушка... Власть - на крови, на проклятиях, на ненависти... Она того стоит?..    
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