Гендиректор DW обеспокоен насилием против журналистов в Беларуси

Александр Бураков (фото из архива)





Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) заявил , что рад освобождению из-под ареста могилевского журналиста Александра Буракова, сотрудничающего с DW. "Я очень рад, что наш коллега пережил незаконное лишение свободы более или менее без ущерба, но растет беспокойство, что спираль государственного насилия против журналистов продолжается", - подчеркнул Лимбург во вторник, 1 июня.





По его словам, становится все вероятнее, что режим в Беларуси хочет, используя любые средства, заставить замолчать последние независимые голоса в стране. "Тот факт, что белорусский посол в Берлине или власти в Минске никак не отреагировали на наш протест против ареста и осуждения Александра Буракова, не является хорошим знаком", - подчеркнул Петер Лимбург.





В HRW не удивлены сообщениями о насилии





В свою очередь руководитель берлинского отделения правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что не удивлен заявлениями Буракова о применении к нему силы. "Мы задокументировали случаи, когда журналистов жестоко избивали во время задержания. Им отказывали в медицинской помощи и содержали в крайне плохих условиях... их оборудование было конфисковано и уничтожено", - сообщил Уильямсон в интервью DW.





Он напомнил, что на фоне жесткого подавления СМИ в Беларуси многие журналисты "были вынуждены либо уйти в подполье, либо бежать из страны".





Ранее в тот же день белорусские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич вышли на свободу после 20 суток административного ареста по обвинению в "повторном участии в несанкционированном мероприятии". Оказавшись на свободе, Бураков рассказал о том, что изолятор временного содержания (ИВС) УВД Могилевского облисполкома больше похож на "военную тюрьму".





По словам журналиста, он подвергался пыткам и бесчеловечному обращению в следственном изоляторе: ему не давали нормально спать и регулярно устраивали проверки с раздеванием догола в коридоре. Кроме того, Буракову так и не вручили передачу, которую его родственники принесли в изолятор еще 13 мая. Репортер в ответ провел голодовку в знак протеста.