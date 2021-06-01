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Сепаратистская ЛНР приравняла себя к Беларуси и требует выдачи Романа Протасевича

Дожили, что называется. Не пойми кто требует от белорусских правоохранителей выдачи журнаиста Романа Протасевича. Как от равных.


Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики попросила у официального Минска временно выдать им блогера Романа Протасевича, пишет ТАСС. 

Власти непризнанной республики хотят, чтобы им предоставили блогера для следственного эксперимента.
 
Понятно, что ЛНР хочет подыграть белорусской пропаганде в версии "Протасевич воевал на Донбассе". Но есть вопрос: что такое ЛНР? Ничто - сепаратисты. 

Кто такой Роман Протасевич? Журналист, который работал в зоне боевых действий со стороны Украины. Никаких претензий от Украины к Протасевичу нет. И если сепаратисты, не признанные нике в мире, стесняясь, требуют его выдачи от Генпрокуратуры Беларуси, то, значит, нашли в ней братьев по разуму.  И по статусу.       
 
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