



"Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Белоруссии, - "ИФ")", - заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.





"Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников", - добавил генсек ООН, пишет interfax.by.





Помимо Беларуси главы МИД государств-участниц НАТО во вторник обсудили Россию и Китай, сообщил генсек.





В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться некоторое время для юридической подготовки к их имплементации. При этом он подчеркнул, что пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.





23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.





Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.





Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.



