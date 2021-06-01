+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генсек НАТО отметил важность совместных санкций западных стран против Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность стран-членов альянса, а также ЕС вводить санкции против Беларуси, заявив, что такие шаги демонстрируют важность совместного принятия ответных мер в подобных ситуациях.


"Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Белоруссии, - "ИФ")", - заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.

"Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников", - добавил генсек ООН, пишет interfax.by.

Помимо Беларуси главы МИД государств-участниц НАТО во вторник обсудили Россию и Китай, сообщил генсек.

В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться некоторое время для юридической подготовки к их имплементации. При этом он подчеркнул, что пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]