Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пятерых человек
Правозащитники Беларуси признали политзаключенными еще пять человек, пишет лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна". Их общее количество выросло до 454 человек.
Это люди, осужденные или обвиняемые в оскорблении должностных лиц или клевете на них:
Руслан Валюк — осужден судом Сморгонского района Гродненской области по ст. 188 УК (клевета) на два года "химии";
Артем Кондратьев — осужден судом Оршанского района Витебской области на полтора года "химии" по ст. 188 УК (клевета);
Дмитрий Лукашевич — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ч. 2 ст. 339 (хулиганство), находится под стражей в СИЗО;
Андрей Шарендо — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), находится под домашним арестом. Его жена Полина Шарендо-Панасюк находится под стражей в СИЗО, Андрей один ухаживает за двумя малолетними сыновьями;
Сергей Рудинский — осужден судом Оршанского района Витебской области по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) на полтора года "химии".
Правозащитники считают эти приговоры и лишение свободы политически мотивированными. Они требуют немедленно освободить данных политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают декриминализировать диффамационные статьи, отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц (ст. 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391) и прекратить все ранее заведенные по ним уголовные дела.
Также правозащитники призывают безотлагательно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", "Инициатива FORB", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", передает Еврорадио.
20:37 01/06/2021
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