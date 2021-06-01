



Все обвиняются по различным уголовным статьям, но при этом все проходят по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Это Егор Дудников и София Сапега, которых содержат в СИЗО КГБ. Это активисты "Страна для жизни" Андрей Новиков и Дмитрий Попов. Это осужденный на один год колонии по брестскому "делу хороводов" Данила Чемоданов. "Весна" вспоминает истории преследования россиян белорусскими властями и рассказывает, что с ними происходит сейчас.





Данила Чемоданов осужден на 1 год колонии по брестскому “делу хороводов”. Единственный из 14 фигурантов на суде был под стражей

Данила Чемоданов в суде





24-летнего Данилу Чемоданова задержали 22 января в Бресте по "делу хороводов", возбужденному по событиям 13 сентября 2020 года в городе, когда протестующие вышли на проезжую часть, а их разогнал водомет. Ему предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и поместили в СИЗО-7. Его признали политзаключенным.





На суде, где по этому делу судили еще 13 человек, Данила единственный был под стражей. По версии обвинения, каждый из 14 обвиняемых в группе с другими лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из – за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на разное время пришлось закрыться трех ларька и ресторана KFC. Пострадавшей стороной в деле выступает КУТП "Троллейбусный парк" и ОАО "Брестский автобусный парк". Обвинение предъявлено по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса.





На суде Данила признал вину полностью. В последнем слове молодой человек, которого прокурор попросил лишить свободы на один год, попросил суд разрешить ему свидание со своей девушкой, также обвиняемой по этому делу, Марией Скаковец и матерью: "Я не имел возможности увидеть их последние три месяца и, судя по всему, увижу еще не скоро".





7 мая в суде Московского района Бреста ему и еще 13 фигурантам по "делу хороводов". Данилу приговорили к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Девушку Данилы Марию Скаковец приговорили к двум годам "домашней химии". Дело рассматривала судья Инна Клышпач, гособвинение по делу поддерживали Барановский и Елена Шарко.









Данила находится в брестском СИЗО-7 пятый месяц.





Андрей Новиков. Второй раз поместили в "Володарку”

Андрей Новиков и политзаключенный Сергей Тихоновский. Скрин из видео





История преследования гражданина России Андрея Новикова тянется с начала лета прошлого года. Первый раз его задержали 6 июня в деревне Прусы Полставского района Витебской области за участие в пикете по сбору подписей, который приравняли к несанкционированному массовому мероприятию. Сначала его отвезли в Поставы, чтобы составить протокол по ст. 23.34 КоАП, а затем стало известно, что его перевезли в Минск в ИВС на Окрестина, а затем в СИЗО-1. Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он стал очередным фигурантом так называемого "дела Тихановского".





В СИЗО-1 мужчину продержали семь месяцев, а 26 ноября Андрея Новикова неожиданно вывезли на границу с Россией, поставили штамп о запрете въезда на территорию Беларуси на 10 лет. Мужчине даже не объяснили процессуальный статус.





"Мой статус непонятен, — рассказывал тогда Андрей Новиков. — Я не имею подтверждения того, в каком статусе сейчас нахожусь в уголовном деле. Арест был отменен без никаких объяснений, после чего меня вывезли неизвестными лицами. Отобрали все документы, которые у меня накопились во время следствия: всю переписку, личную в том числе, открытки, письма поддержки. Мои личные заметки забрали. Собрали в пакет и забрали, неизвестное лицо. Нахожусь в тяжелом состоянии. Семья осталась в качестве заложников".





В Беларуси у него остались жена и двое детей. Поэтому в апреле он тайно приехал в деревню на Поставщине посетить их. Но 13 апреля его снова задержали. Новикова поместили под стражу и предъявили обвинение по ст. 371 УК ("Незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь"). Правозащитникам стало известно, что обвинение по делу по ст. 342 УК с него также не снято. Андрей Новиков стал второй раз политзаключенным. На днях его перевезли в СИЗО-1. Андрею Новикову грозит до пяти лет лишения свободы.





*Андрей Новиков родился в белорусском Воропаево, после школы уехал учиться в Россию. Жил на Дальнем Востоке, служил в милиции, имеет звание подполковника в отставке. Дважды участвовал в военных операциях на территории Чечни.





Дмитрий Попов. В гомельском изоляторе ждет суда, где ему грозит до 12 лет заключения





Дмитрий Попов. Скриншот из видеообращения





Гражданина Российской Федерации Дмитрия Попова содержат под стражей в СИЗО-1 уже почти год. Он модерировал социальные сети "Страна для жизни", в России он руководил проектами "Мужское государство" и "Сканер" по деанонимизации силовиков. Дмитрий исчез в Беларуси вечером 4 июня.





Перед исчезновением он записал видео, в котором рассказывает, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках уголовного дела. Только через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1. Правозащитники признали его политзаключенным.





4 мая этого года стало известно, что дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артема Сакова и Дмитрия Попова будет рассматривать Гомельский областной суд. Дмитрию Попову, а также Тихановскому и Сакову инкриминируют:





организацию массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса);

распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной вражды против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК);

угрозы в адрес председателя ЦИК Республики Беларусь (ч. 2 арт. 191 УК);

организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК).

На данный момент Дмитрий Попов, как и другие фигуранты этого дела, ждет суда в гомельском СИЗО-3. Дата суда пока неизвестна, как и неизвестно, пройдет ли он в открытом режиме. Дмитрию грозит до 15 лет лишения свободы.





Егор Дудников. В СИЗО КГБ не пускают адвоката

Егор Дудников. Фото из семейного архива





В СИЗО КГБ с 5 мая содержат 20-летнего гражданина Российской Федерации Егора Дудникова. Его задержали в Минске, а на съемной квартире провели обыск. По словам матери парня, после обыска у него изъяли только микрофон.





"Если честно, я не думала, что наличие микрофона может быть достаточным основанием для задержания. Особенно, учитывая, что человек занимается обработкой аудио", — говорит мать Егора.





Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.





Адвокат Егора Антон Гашинский пояснил "Русской службе BBC", что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. О каких конкретно роликах идет речь, адвокат не знает. И выяснить пока не может — Гашинский вступил в дело еще 14 мая, но к Дудникову его до сих пор не пускают.





По словам адвоката, молодой человек уже дал признательные показания на видео. Адвокат Гашинский настаивает на абсурдности обвинений:





«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года».





После опубличивания "Весной" истории Егора, в посольстве России в Беларуси "Еврорадио" рассказали, что парень получает консульскую поддержку. Но на открытый вопрос "посещал ли его за эти три недели консул?" — непосредственного ответа не дали.





"Пока не подскажу. У нас позиция по каждому гражданину Российской Федерации, который попадает в тяжелое положение за границей — это оказание консульской поддержки. Вопросами, в том числе этого гражданина, наши сотрудники занимаются, — ответил нам пресс-секретарь российского посольства Алексей Москалев. — Наши сотрудники занимаются этим вопросом, пока что больше комментариев не будет".





София Сапега. Содержат в СИЗО КГБ без предъявления обвинения

София Сапега. Скриншот с видео допроса





В СИЗО КГБ по подозрению в организация массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 342 УК), разжигании вражды (ст. 130 УК) также содержится 23-летняя гражданка Российской Федерации София Сапега. Ее задержали 23 мая в Национальном аэропорту "Минск" после того, как самолет авиакомпании Ryanair заставили совершить посадку в Минске. Девушку задержали вместе с блогером Романом Протасевичем. Их признали политзаключенными.





25 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео с Софией Сапегой, в котором она назвала себя редакторкой канала "Черная книга Беларуси", где публикуются личные данные силовиков.





31 мая ожидалось, что ей предъявят обвинение, но этого не произошло. 1 июня продолжатся следственные действия.





София Сапега является гражданкой России и учится в ЕГУ на программе «Международное право и право Европейского союза». В этом году она защищает диплом. ЕГУ выступил с требованием немедленного освобождения своей студентки.



