Кадыров оказался самым богатым российским губернатором





Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, размещенных на официальном сайте руководителя региона.





Согласно представленным сведениям, Кадыров в прошлом году заработал 381,1 млн рублей. В его собственности числятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 кв. м., а также жилой дом площадью 2344 кв. м.





Второе месте в списке самых богатых российских губернаторов занял глава Марий Эл Александр Евстифеев. В декларации указывается, что его заработок составил 84,7 млн рублей, который был получен за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.





В число богатейших глав регионов оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (с доходом 79,8 млн руб.), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн руб.) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн руб.).





Стоит отметить, что Чечня - самый дотационный регион России.