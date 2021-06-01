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Александр Ярошук: МКТ готовит жесткое наказание для официального Минска

В июне Комитет по нормам и стандартам МОТ обнародует решение по итогам рассмотрения «белорусского вопроса».

Александр Ярошук: МКТ готовит жесткое наказание для официального Минска
Заседание Комитета по нормам, работающего в рамках Международной конференции труда (МКТ), перенесено с 5 на 7 июня 2021 года. Беларусь открывает «короткий список», в который включены 19 стран, нарушающих права трудящихся и профсоюзов. 

Причина внесения нашей страны в «короткий список» -- невыполнение белорусскими властями Конвенции № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы», несоблюдение международных трудовых стандартов, беспрецедентные репрессии в отношении трудящихся в 2020 году.

31 мая прошло Координационное совещание Международной конфедерации профсоюзов (МКП), на котором определены порядок и регламент рассмотрения Беларуси, включая согласование выступающих. В совещании приняли участие лидер БКДП Александр Ярошук и его заместитель Сергей Антусевич. 

О ходе рассмотрения «белорусского вопроса» и о возможных санкциях Александр Ярошук рассказал «Белорусскому партизану».

- Позиция организаций, входящих в Международную конфедерацию профсоюзов, и глобальные федерации профсоюзов, четкая и ясная. Позиция официального Минска и ФПБ в частности нам не известна, потому что меня никогда не включали в официальную делегацию Беларуси, я и сейчас участвую как делегат от Международной конфедерации профсоюзов. 

Кого будут рекрутировать в свою защиту белорусские власти и ФПБ – это их проблемы, обычно в защиту выступали Куба, Китай, Судан, Венесуэла – страны, известные своими политическими режимами.

- На чем будете делать акцент в своем выступлении?

- Буду давать общую характеристику ситуации, буду говорить о том. Что происходило с правами трудящихся и профсоюзов на протяжении последних 20 лет, о том, как резко ухудшилась и стала катастрофической ситуация в течение последнего года, после августа 2020 года. Буду говорить о давлении на независимые профсоюз. Которое сейчас нарастает. 

И о последних новеллах в сфере трудового законодательства. 28 мая внесены поправки в Трудовой кодекс, которые критически ограничивают права трудящихся и вводят по сути дела запрет на забастовки, значительно упрощают основания для увольнения работников, в том числе за призывы к забастовке, за отбытие административного ареста (ранее по таким мотивам невозможно было уволить работника). 

И про отмену согласования с профсоюзами увольнения работника – ранее на увольнение работника следовало получить согласие профсоюза, в связи с чем на ОАО «Беларуськалий» отдельных членов независимого профсоюза, ушедших в стачку, не могли уволить многие месяцы, что бесконечно раздражало власти. 

Вступление в силу поправок существенно ухудшит положение трудящихся.

- Предполагается ли принятие конкретного решения по итогам заседания Комитета?

- Обычно после заседания Комитета по нормам и стандартам решение принимается через два-три дня. Нынешняя конференция МКТ проходит онлайн, поэтому не исключаю, что сейчас решение может появиться и в конце работы конференции (основная часть заканчивается 19 июня), в ноябре-декабре состоится вторая сессия, которая полностью завершит свою работу 11 декабря. 

В любом случае в июне решение будет оглашено.

Каким оно будет? Трудно давать прогнозы – есть свои особенности в проведении таких масштабных мероприятий онлайн. Эти особенно могут ограничить, внести коррективы в принимаемые решения. Возможны любые варианты. 

Наказание будет жестким, нет сомнений; а это будет наказание – решение, включающее в себя неприятные для властей нормы ответственности, предусмотренные уставом МОТ, в этом можно не сомневаться.
"Белорусский партизан"
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