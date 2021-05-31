Эксперт: У Кремля серьезный арсенал влияния на Лукашенко

Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это уже третья их встреча с начала 2021 года и четвертая с сентября 2020-го. Но официальных результатов мало. Поэтому 30 мая в Сочи завершились очередные переговорыЭто уже третья их встреча с начала 2021 года и четвертая с сентября 2020-го. Но официальных результатов мало. Поэтому belsat.eu попросил экспертов высказать свое мнение о содержании и последствиях этой встречи для Беларуси.





Пресс-подхода Лукашенко и Путина после встречи в Сочи не было. Почти вся информация о результатах переговоров приходит из коротких сообщений пресс-служб политиков.





Так, известно, что президент России поручил выделить официальному Минску очередной транш на $500 млн из обещанного еще в сентябре прошлого года кредита.





Также «Белавиа», которой после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и ареста Романа Протасевича запретили летать в Европу, позволили расширить сеть полетов в России.





Положение серьезное, санкции наступают

Эксперт Центра европейских исследований Андрей Федоров уверен, что Лукашенко хотел получить больше, чем было заявлено в результате переговоров. При этом, добавил он, нет уверенности, что действующий глава Беларуси «не получил еще чего-то».





«Может, они решили только это объявить. А все остальное, по старой византийской привычке, остается неизвестным для общества», – отметил политолог.





С белорусской стороны, по его мнению, на первое место во время переговоров выходили финансы, «ведь положение серьезное, а санкции, гораздо более существенные, еще наступают».





«Москва закрывает свои обязательства»

В свою очередь руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий заявил, что та секретность, с которой проходят эти встречи, свидетельствует о том, «что Кремль обсуждает с Лукашенко вариант разрешения политического кризиса и транзита власти на пользу российским интересам».





Эксперт отметил, что сочинские соглашения 2020 года предусматривают организацию общенационального диалога между Лукашенко и его оппонентами, для чего необходимо освобождение политзаключенных (прежде всего Сергея Тихановского и Виктора Бабарико) и возвращение из изгнания Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Павла Латушко.





После этого, по словам Арсения Сивицкого, состоится запуск реформы Конституции, которая должна трансформировать Беларусь из суперпрезидентского строя в парламентскую или парламентско-президентскую республику.





Политолог полагает, что хотя Москва открыто не педалирует эту тему, она настаивает именно на таком сценарии разрешения белорусского кризиса, что так или иначе предполагает уход Лукашенко с белорусской политической сцены.





Сам же Лукашенко, по его мнению, пытается противостоять этому и торговаться с Москвой, «демонстрируя новые высоты геополитической лояльности».





«Но мне кажется, что Москва сейчас не покупает эти аргументы. И тот транш, который она пообещала Александру Лукашенко, по сути является последним траншем согласно договоренностям 2020 года. И таким образом, Москва закрывает свои обязательства в этой сделке.





По сути, это последняя порция финансовой поддержки со стороны Кремля для Лукашенко. И новой не будет, пока Лукашенко не сделает реальные шаги на пути выполнения своих обязательств по сочинской сделке», – считает Арсений Сивицкий.





«Москву состояние дел устраивает»

Между тем Андрей Федоров предполагает, что «Москву сегодняшнее состояние дел в Беларуси устраивает».





«Белорусское руководство уже полностью зависит от Кремля. Никаких сдвигов на Запад уже не будет, о них можно забыть. Это не все, чего хотелось бы Москве, но это уже очень большие достижения. И надо только дожимать по чуть-чуть, не спеша. А если будет достигнуто то, что намечено, почему здесь обязательно что-то менять? Пусть так и остается», – заявил он.





Тем не менее, как отметил глава белорусского МИД Владимир Макей, дорожные карты интеграции до конца не согласованы. Та же «Белавиа» летать в Крым отказывается без соответствующего политического решения, а из белорусских тюрем не выпускают политзаключенных-граждан РФ – Софию Сапегу и Егора Дудникова.





По мнению Андрея Федорова, Россия бы очень хотела признания Крыма российским со стороны Минска, «но это не настолько принципиально на данный момент, чтобы настаивать, рискуя испортить что-то более важное».





«Придет время – не сейчас, так через год или два – все равно это будет сделано. Ничего же не меняется для России во внешнеполитическом смысле от того, признала Беларусь или нет. Тем более, что все и так знают, что Минск является сателлитом [России. – Ред. Belsat.eu]. Поэтому это никого ни в чем не убедит», – заявил политолог.





А политзаключенные, по его словам, вообще могут не быть важны для российского руководства.





«Это же не американцы задержали Бутину [российскую активистку в США Марию Бутину. – Ред. belsat.eu] или еще кого. Бороться с врагом – это одно дело, а бороться с союзником – уже совсем другое. И это не те люди, за которых следует бороться с точки зрения Москвы», – подчеркнул он.





США дадут России зеленый свет?

В любом случае белорусский политический кризис выходит на совершенно новый международный уровень, особенно после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста Романа Протасевича, заявил Арсений Сивицкий.





По его мнению, Александр Лукашенко уже не может влиять на разрешение политического кризиса в Беларуси, и теперь «его будут решать великие державы».





Уже известно, что белорусский вопрос будет подниматься 16 июня на встрече президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.





Как отметил Арсений Сивицкий, США рассматривают сценарий, при котором они попытаются обменять белорусский вопрос на другие проблемы, более критичные для национальных интересов США.





Свидетельство этому, по его мнению, несколько статей, появившихся в последние дни в довольно престижных американских изданиях, в том числе авторства бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.





Арсений Сивицкий подчеркнул, что у России, в отличие от США, довольно серьезный арсенал влияния на Александра Лукашенко, «начиная с инструментов экономического принуждения и заканчивая какими-то силовыми вариантами, как в случае с Бакиевым [бывшим президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. – Ред. belsat.eu] в 2010 году».





«Единственное, что сдерживает Россию от реализации жестких сценариев, – это отсутствие зеленого света со стороны Соединенных Штатов и возможность санкций со стороны Вашингтона», – заявил Арсений Сивицкий.





Того, что США и РФ могут прийти к договору относительно Беларуси, не исключает и Андрей Федоров. Но, по его словам «все зависит от того, чего хочет достичь Москва».





«На мой взгляд, она хочет если не инкорпорировать Беларусь, то свести ее в то состояние, чтобы она не могла пошевелиться в какую-либо другую сторону. И если ей вдруг Байден даст разрешение на такое поведение при условии, что Москва выступит против сегодняшнего белорусского руководства, тогда я не исключаю, что они могут достичь своей цели. Тем более с разрешения Америки. И тогда можно пожертвовать кем угодно, в том числе самым близким союзником», – подчеркнул политолог.





Вопрос, по его мнению, в том, насколько Беларусь несущественна для США и планирует ли Вашингтон перетягивать Беларусь на Запад.





Главный риск для Беларуси в том, что во время встречи между Байденом и Путиным Кремль может получить разрешение на вмешательство во внутриполитические дела Беларуси без последствий для себя.





При этом, считает Арсений Сивицкий, могут не учитываться не только персональные интересы Лукашенко, но и национальные интересы Беларуси.