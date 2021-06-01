Фермер не хотел меняться коровами с Лукашенко. Но пришлось

14 мая во время визита на экорынок в Валерьяново Александр Лукашенко разговорился с фермером Александром Швидким (ЛПХ «Літоўская гаспадыня», Воложинский район). Между ними состоялся следующий диалог, в котором Лукашенко настаивал на обмене коровами.





«– То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?

– Ну, если пройдете.

– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.

– А какая у вас жирность?

– Жирность? 4,6 – 4,8%.

– А у нас – 5,6 %.

– 5,6? А что это за корова?

– Айрширская.

– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?..

– Я вам даже могу подарить телочку.

– Серьезно? Не, ну чего, мы можем обменяться.

– Нет, я на черно-пеструю не меняюсь»









Но, как сообщают государственные СМИ, после этой встречи фермер написал в Администрацию президента письмо, в котором выразил желание подарить Лукашенко корову. О причинах такого шага в современной Беларуси вполне можно догадываться.





В ответ Лукашенко подарил фермеру бычка со своего подворья. Обмен, от которого фермер первоначально отказывался, все же состоялся.





Равноценность обмена может вызывать вопросы. В сети можно найти следующую информацию о сравнении голштинской (на фото слева) и айрширской породы.





Российский фермер Виктор Боченков пишет: «Кто мне больше по душе? Безусловно, айрширы из-за их крепкого здоровья, иммунитета и неприхотливости. Несмотря на то, что голштинская порода более продуктивна, вкусовые качества молока выше у айрширской породы. К тому же в молокоперерабатывающей промышленности очень важно такое понятие, как жирокилограммы».





Мнение кандидата сельскохозяйственных наук Ольги Тулиновой: «Сравнительный анализ показал… скот (айрширской породы) имел в основном значительное преимущество в качественных параметрах молока. При этом отмечались более длительное продуктивное использование таких животных в стаде».





А вот что сказал «Белорусскому партизану» бывший руководитель сельхозпредприятия Николай Лысенков, который недавно перебрался в Польшу:





– Это пиар-ход по отвлечению внимания людей: чтобы они не о самолете Ryanair говорили, а о «подарке от президента». А о том, что у нас дела в экономике хуже некуда и что санкции могут ее похоронить, молчат.





Что касается сравнения пород, при желании плюсы можно найти в любой – смотря для чего нужна корова.





Лукашенко застрял в 80-х, отсюда и такое положение в экономике. В 1994 году ситуация в Польше, в том числе в сельском хозяйстве, была намного хуже. А сегодня Польша кормит половину Европы. Никто вручную экономику здесь не регулирует.





У нас земли не хуже, люди такие же трудолюбивые. Но взять самый простой труд – сбор клубиники – поляки по тысяче долларов зарабатывают. Кто у нас в колхозе на простом труде тысячу долларов зарабатывает?





Зарплата у поляков в разы выше, а их продукция при этом дешевле белорусской. Потому что там правильно организована экономическая модель, субсидии даются не приближенным, а распределяются всем одинаково.