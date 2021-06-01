+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Турции очень нужен режим Лукашенко. Зачем?

Почему Анкара отказалась поддержать жесткие формулировки в заявлении НАТО о "приземлении" самолета Ryanair.

Турции очень нужен режим Лукашенко. Зачем?
В конце прошедшей недели стало известно, что Турция выступила резко против жесткой формулировки позиции Альянса по инциденту с европейским самолетом. 

Соответствующее заявление не включило санкционных мер в отношении официальной беларуской власти, на которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.

Анкара добилась того, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывы к освобождению политзаключенных были исключены из текста. Западные наблюдатели сделали вывод, что турецкая позиция была обусловлена желанием сохранить связи с Москвой, с которой Анкара сотрудничает по части закупки систем ПВО.

Довольно странный вывод с учетом того, что после турецких заявлений по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной, Москва вновь прекратила авиасообщение между двумя странами.

Чем могла бы, кстати, с пользой для себя воспользоваться наша Белавиа, если бы кое-кому не пришла в голову счастливая идея принуждения к посадке европейского лайнера.

Получается, что вписаться в ситуацию, которую многие расценивали как пороговую перед очередной российско-украинской войной Анкара не побоялась. А вот в ситуации с Минском — внезапно вспомнила о закупках вооружения в России и о том, как на это может повлиять декларация НАТО. 

Кстати, а как она могла бы повлиять? Очевидно, что никак. Ибо документ политический и в основном символический. И Россию не затрагивает вовсе.

На самом деле турецкая позиция обусловлена не отношениями с Москвой, а отношениями с Минском в сфере военно-технического сотрудничества. Судя по характеру публичных коммуникаций чиновников двух стран, в настоящее время либо на этапе обсуждения, либо на этапе реализации находятся несколько проектов, которые для турок имеют большое значение.

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что на беларуско-турецкие отношения не повлияли даже разница в подходах двух сторон относительно войн в Сирии и Ливии. 

Минск традиционно заигрывает с алавитским режимом в Дамаске. Турция поддерживает исламистских повстанцев-суннитов. В Ливии беларуские симпатии были на стороне самопровозглашенного фельдмаршала Хафтара, в то время как Анкара поддержала Правительство национального единства. 

Беларусь на высшем политическом уровне демонстрирует заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с Египтом. Последний вместе с Израилем, Кипром и Грецией формируют антитурецкий блок в восточном Средиземноморье.

С учетом крайне трепетного отношения турок к вопросам национального престижа и своего международного статуса как региональной державы, поддержка Минском конкурентов Анкары должна была бы вызвать как раз жесткость позиции последней по беларускому вопросу. И если этого не произошло, значит туркам беларуский режим нужен. Очень нужен.

Специфика сотрудничества в сфере безопасности такова, что большинство ее направлений скрыто от глаз стороннего наблюдателя. А в Беларуси, где напрочь отсутствует какой-либо гражданский контроль за этой сферой (включая даже парламентский в части торговли вооружением), приходится оперировать гипотезами, а не фактами.

Так что турецкие мотивы в смягчении заявления НАТО остаются в тумане. Ну или почти в тумане.
Андрей Поротников, руководитель проекта BelarusSecurityBlog, sn-plus.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]