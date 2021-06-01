Об аресте Николая Автуховича стало известно в начале декабря. В эфире телеканала «Беларусь 1» его назвали «главарем террористической группы», пишет gazetaby.com





В сюжете сообщили о задержании группы, которая использовала взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи . В феврале КГБ внес Автуховича в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности. В этот же список включили и его знакомых, которых также задержали в декабре. Некоторые разрешали Николаю переночевать у них дома или вели его соцсети.





— Мне достаточно, чтобы мне навешали срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в Фейсбуке посмотрите, — это единственные слова Автуховича, которые приводились в сюжете. — Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?





Сообщалось об изъятии автомата, пистолетов, патронов, тротиловых шашек и ручных гранат. По версии КГБ, оружие он якобы нелегально привез из Украины.





Автуховичу предъявили обвинение по части 2 статьи 289 УК (акт терроризма, совершенный группой лиц по предварительному сговору).





Вопрос о признании Николая Автуховича политзаключенным правозащитные организации будут рассматривать после суда, где станет известна не только позиция обвинения, но и защиты.





Ранее Автуховича дважды признавали политзаключенным. Первый раз — в 2006-м, когда он был осужден на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества якобы за уклонения от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность.





После освобождения бизнесмена вскоре снова арестовали. Его обвинили в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и сборам, председателя Гродненского облисполкома, а также поджоге дома начальника волковысской милиции. Большая часть обвинений была снята, и весной 2010 года он получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы якобы за хранение оружия.





Тогда Автухович был признан политзаключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией. В колонии он отстаивал свои права и права других заключенных.





"Колония построена по модели нашего государства. Для администрации колонии и тюрьмы перевоспитать человека — это заставить его бояться, сделать его послушным рабом". Николай Автухович





8 апреля 2014-го Автуховича выпустили из тюрьмы в Гродно. Узника совести встречали цветами и аплодисментами.





После освобождения из тюрьмы Николай Автухович начал активную общественно-политическую и правозащитную деятельность. В апреле 2018 года он «ушел в глубокое подполье». Перестал пользоваться услугами связи белорусских операторов. Автухович объяснил, что вынужден скрываться, потому что получил сигнал от сотрудников гродненской тюрьмы: если он не уедет из страны, его опять посадят.





Летом 2020-го Автухович выступал против мирных акций протеста, поскольку считал, что они ничего не решают.





Мама Автуховича: «За что его так мучают, скажите? Он же никого не убил, не ограбил»





Мама Николая Автуховича не верит в обвинения, предъявленные ее сыну.





— Это все подстава. Его просто хотят засадить неизвестно насколько и мучить его, как мучили раньше, — говорит Лидия Юльяновна «Cалідарнасці». — Человеку не дают спокойной жизни. За что его так мучают, скажите? Он никого не убил, никого не ограбил. Не ломал сейфы, как это делали ему!





Он работал для людей. Хотел, чтобы они жили хорошо. А видите, как получается…





Когда начинал работать, никто его не видел. Когда поднялся, все увидели, приехали, наручники надели, засадили его на несколько лет в тюрьму.





Издевались над ним, как могли. Забрали все, что им хотелось. Им надо его богатство, а его уничтожить хотят.





Мой сын трудолюбивый, справедливый, он всего сам добивается в своей жизни. За что его тогда посадили, когда он голодал и с крысами сидел в неотапливаемом помещении?





Они находят причину, чтобы его уничтожить, Ничего, мы все под Богом. (Плачет – прим. «С»). Молюсь за него каждый день...





За ним следили и не давали спокойно жить. Он всем помогал и никому не отказывал…





Подруга Николая Оксана Степанова поделилась с редакцией «Cалідарнасці» письмами, которые получает от Автуховича. С ее согласия публикуем отрывки из писем.





Одно из последних писем датировано 27 мая.





«Ты же знаешь, что мне приходят письма от узкого круга лиц, но почему-то мне кажется, что я смогу прочитать все письма, которые до меня не дошли, поэтому пусть пишут!





…Я нисколько не сомневаюсь, что все будет хорошо. Спасибо за поддержку!





Можно даже не знать всех тонкостей, но и так очевидно, что любое следующее телодвижение только усугубляет ситуацию. Поэтому не стоит загружать себя. Все идет к логическому концу. Вы сами там не грустите и держитесь! Берегите здоровье — это главное.





…Я и не думаю унывать. Я, наоборот, радуюсь, когда смотрю телевизор, ведь между строк все и так понятно».





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«…не переживайте за меня. Я не новичок и уже знаком со всеми испытаниями. Готов к любым новым трудностям».





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«…Получил два номера газеты, судоку и журнал. Даже не знал, что Андрей Дынько выпускает его. Журнал, кстати, интересный и познавательный. Спасибо тебе большое!»





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«…Хочу поинтересоваться у тебя. Второй лист письма был в пятнах. Ты, наверное, хотела порадовать меня вкусным запахом с воли? Как-то уже приходили от тебя такие письма с приятным запахом свободы, но в этот раз никакого вкуса воли не чувствовалось. Наверное, выветрилось по дороге. Спасибо еще раз, что чувствуешь потребности людей в неволе. Как ты додумалась до этого?





И спасибо за поздравление с праздником. Думаю, Бог всегда со мной, и эти испытания не просто так. Поэтому я спокойно отношусь ко всему и в этом мне помогает еще и ваша поддержка. Знаю очень много «неабыякавых» людей, благодаря которым не умирает надежда на справедливое будущее, и ты в их числе».





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«…Не переживай сильно за меня. Сколько я уже пережил всего на этом пути к справедливости. Насколько хватит здоровья, зависит не от меня. Но уверен, что поддержка простых белорусов придает силы и веру в то, что в нашей стране наступит новая жизнь, жизнь без лжи. И спасибо всем, кто молится за всех узников, это не может остаться незамеченным».





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«…Получил от тебя письмо, которое ты писала 25 марта. Спасибо тебе за поздравления! В этот день была прекрасная погода. Я тоже гулял по улице по прогулочному дворику».





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«…Книги сюда присылать нельзя, как и другую печатную продукцию. Но мы можем купить ее сами при наличии денег на счету и наличии этой книги в магазине, про который я тебе писал. Вроде он называется «Цэнтральная кнігарня», что находится недалеко от нас.





Поэтому попрошу тебя заглядывать на сайт этого магазина, может, в каталоге появится эта книга («Запіскі афіцэра Чырвонай арміі» Сергея Песецкого – прим. «С»). Или можно просто им позвонить и поинтересоваться, могут ли они ее привезти. Если появится эта книга у них, то сразу напиши и цену укажи. Сам я эту книгу читал, хочу, чтобы другие прочитали, очень за душу тронула…





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«…Что касается светлого будущего, я, конечно же, представляю, сколько людей этого хотят. Но есть и те, кто не очень хочет этого. Поэтому просто не будет. Но то, что это случится, нет никакого сомнения».





Написать Николаю Автуховичу вы можете по адресу: 220050 Минск Главпочтамт, а/я 8.