Посольство Франции в ближайшие недели начнет выдавать визы





Возможность запросить визу для других заявителей появится позже. Однако выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции. Этот момент по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах.





"Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для Беларуси", - отметили в посольстве.





Чтобы подать заявление, нужно предоставить краткосрочную шенгенскую визу многократного въезда сроком от 1 года до 5 лет, выданную Францией и истёкшую в 2020 или 2021 гг. Срок действия данной визы должен быть закончен на день подачи заявления.





Кроме того, заявитель должен предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию, указанные на сайте France-visas.gouv.fr, в зависимости от цели предстоящего пребывания.





При подаче заявлений на визу будет уделяться особое внимание санитарным нормам.