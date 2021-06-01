



"Сегодня после обеда назначены следственные действия. Вот все, что я могу сообщить", - сказал адвокат, напомнив о том, что с него взята подписка о неразглашении.





При этом он не уточнил, какие следственные действия пройдут - допрос, очная ставка, ознакомление с доказательствами.





Защитник также не сообщил, когда будет предъявлено обвинение Сапеге. "Я не знаю", - сказал он.





Ранее озвучивалась информация о том, что девушке собирались предъявить обвинение 31 мая, но не предъявили и продолжили следственные действия.





В понедельник адвокат также сообщил краткую информацию о состоянии Сапеги, которая находится в СИЗО КГБ.





"Относительно состояния Софии. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", – сообщил Филанович.





София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с журнаистом Романом Протасевичем.





25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским.





Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.





Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки.