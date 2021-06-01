Одностороння зависимость Беларуси от России на фоне международной изоляции при любом развитии ситуации дает стратегические преимущества России, вопрос только как она ими воспользуется, пишет политический аналитик Софья Лихутина.





Аналитики предполагают четыре варианта:





1. Россия патронирует транзит власти в Беларуси преемнику, сохраняя через него свое влияние.





2. Россия патронирует политическую реформу в Беларуси, обеспечивая себе влияние на ключевые политические силы в условиях ограниченной политической конкуренции, возникшей в результате «реформы».





3. Россия продолжает интеграционный трек, обеспечивая приближение беларуских экономических правил к российским.





4. Россия способствует нарастанию внутренней напряженности в Беларуси и ее международной изоляции, используя Беларусь в роли ДНР и ЛНР, Сирии или ранее Кубы (как «нож у горла» ЕС).





Для достижения означенных целей в распоряжении России имеются следующие инструменты: информационные интервенции, международное влияние, военное сотрудничество с Беларусью, манипуляции кредитной поддержкой, прямое влияние на беларуских чиновников через институты Союзного государства, приостановка экспорта/импорта товаров в/из Беларуси, публичные встречи/отказы от встреч с руководством Беларуси.





Все эти инструменты Россия могла применять и применяла и до сентября 2020 года, но вес их был меньший – поскольку Беларусь могла противопоставить российскому давлению альтернативные варианты кредитных вспомоществований, торговых и политических связей, давление ГО и пр.





Из четырех рассматриваемых аналитиками сценариев достижение цели по вариантам политической реформы и углубления интеграции требуют согласия А. Лукашенко. Первый вариант подразумевает государственный переворот силами ближайшего окружения либо военных. Четвертый вариант требует радикализации правящей верхушки. Пока события развиваются таким образом, что все четыре варианта извлечения России своей прибыли из беларуского политического кризиса остаются вероятными, но траектории их расходятся. Рассмотрим это подробней.





1. После совместной операции ФСБ и КГБ по раскрытию «заговора Федуты» и принятия декрета о передачи полномочий Совбезу в случае физического устранения А. Лукашенко, вероятность повторного заговора, уже успешного, возрастает. Продвижению по этому сценарию способствуют сотрудничество спецслужб и военных, препятствуют – постоянная ротация руководства силовых ведомств.





2. После переноса местных выборов без изменения Конституции, публичного отказа Лукашенко от развития партийного строительства, заявлений представителей Конституционной комиссии, что Конституция не нуждается в изменениях, неоднократного переноса сроков конституционной реформы на неопределенный срок, вероятность варианта политической реформы снижается. Продвижению по этому сценарию способствует обусловленность российской финансовой помощи реализацией политической реформы, препятствует – централизация экономической политики в Беларуси и предположительная готовность правящей верхушки к разрушению экономики страны для сохранения политического statusquo.





3. Вероятность варианта форсированной интеграции, предполагающей подписание нового Союзного договора, дорожных карт или интеграционных программ может вырасти только в случае серьезного снижения остроты политического кризиса в Беларуси. Пока кризис нарастает, вероятность официально оформленных шагов по треку интеграции снижается. Однако политический кризис не препятствует, а даже способствует росту неформального влияния России на внутреннюю и внешнюю политику Минска. В условиях, когда правящая группа постоянно занята разгребанием возникающих из-за длящегося кризиса социально-экономических завалов и борьбой с оппонентами, собственно политики – экономическая, социальная, внешняя, военная, транспортная и др. – разрабатываются в ходе совместных совещаний и заседаний с российскими госорганами, частота и детальность повестки которых уже давно превосходит практиковавшиеся в СССР.





4. По мере роста готовности правящей группы платить за сохранение власти благосостоянием и независимостью Беларуси, растет вероятность использования Россией Беларуси в качестве «ножа у горла» ЕС, подобно тому, как СССР использовал Кубу во время карибского кризиса, а Россия сейчас использует ДНР и Сирию. Радикализация правящей группы как в отношении политических оппонентов, так и во внешних сношениях, нарастание дерзости в пренебрежении как внутренним законодательством, так и международными обязательствами Беларуси, повышают актуальность этого сценария для Москвы. Собственная конфронтация России с западным миром, неопределенности с транзитом власти в 2021-2024 гг., стратегическое отставание России от Запада и политические традиции делают для России сценарий «ножа у горла» все более предпочтительным. Преимущества этого сценария состоят в том, что для его осуществления не нужно нести финансовые издержки по поддержке внутренней стабильности в Беларуси, не нужно согласие правящей верхушки на его осуществление, нужна только односторонняя зависимость и возрастающий дефицит всех видов ресурсов в Минске, что повышает относительную ценность любого вида помощи. Поставленное в такие условия руководство Беларуси можно использовать для создания рукотворных кризисов у границ с ЕС: транзитных, нарко- и миграционных трафиков, технологических и военных катастроф «по ошибке» и т.д.





Повторимся, что в настоящее время все четыре варианта остаются вероятными при условии, что правящая группа в Беларуси не предпринимает никаких реальных шагов по снятию остроты политического кризиса. Но недоговороспособность правящей верхушки в отношении не только граждан Беларуси, но и Кремля склоняет его к вариантам «один» и «четыре».



