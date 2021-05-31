Крупнейшие СМИ Польши призвали помочь белорусам, бегущим от режима





Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.





"В связи с беспрецедентными действиями белорусских властей в отношении граждан своей страны, включая независимых журналистов, просим власти Республики Польша поддержать граждан Беларуси, которые ищут помощи от Польши", - говорится в письме.





Подписанты призывают Польшу упростить и ускорить предоставление убежища и международной защиты гражданам Беларуси, а также прилагать все усилия на международной арене для освобождения из тюрем в Беларуси всех правозащитников и журналистов.



