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Анархисту-политзаключенному Францкевичу добавили новую статью — разжигание вражды, до 12 лет колонии

Как сообщила мать находящегося за решеткой Александра Францкевича, теперь его обвиняют еще и по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия) — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Александр Францкевич. Фото «Радыё Свабода».

Александр Францкевич был задержан 13 августа 2020 года. Его обвиняют по целому ряду уголовных статей: организация массовых беспорядков, участие в них, финансирование, обучение, или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, участие в преступной организации. Правозащитники признали его политзаключенным.

Францкевича в 2011 года признали виновным в бросании коктейлей Молотова в здание российского посольства. Сам инцидент произошел в августе 2010 года. Тогда Францкевич вину не признал, но был осужден на 3 года колонии, срок отбыл полностью.

Татьяна, мать Александра, не исключает, что новую статью могли добавить и другим фигурантам дела: Андрею Чепюку, Акихиро Гаевскому-Ханаде. Но подтверждения этому пока нет, пишет НН.

Сама женщина готовится к тому, что сына посадят и надолго.

«Вижу, какие сроки дают, поэтому в связи с последними новостями готовлюсь к худшему.

Тем более Саша задержан второй раз. Еще же известно, как относятся к анархистам. Поэтому, боюсь, теперь будут давать большие сроки», — говорит Татьяна.
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