







"Встреча президентов Лукашенко и Путина никоим образом им не препятствует", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.





Она считает, что ЕС "очень быстро и сплоченно заявил о необходимых санкциях" в отношении белорусских властей, пишет interfax.by.







