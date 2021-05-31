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Меркель: встреча Путина и Лукашенко не отменит санкции против Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что встреча президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко как-то скажется на принятых в ЕС санкциях.



"Встреча президентов Лукашенко и Путина никоим образом им не препятствует", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Она считает, что ЕС "очень быстро и сплоченно заявил о необходимых санкциях" в отношении белорусских властей, пишет interfax.by.
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