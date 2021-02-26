+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Редакцию газеты "Новы час" могут признать экстремистской организацией

Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение главному редактору газеты "Новы час" Оксане Колб, сообщается на сайте ведомства.


Газета "Новы час" получила предупреждение Генпрокуратуры / "Новы час"​

В публикациях издания прокурорские работники усмотрели "распространение информации, направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности", передает Еврорадио.

Претензии высказаны к трём публикациям. 

"Анализ содержания статьи С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае " (№8 от 26.02.2021) показал, что в данной публикации читателям сообщалось о будущем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси.

В публикации С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021) автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленном репрессивными законами, принимаемыми в стране.

В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью с С. Тихановской безосновательно утверждалось о беспределе и репрессиях в Республике Беларусь", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

По мнению прокурорских работников авторы публикаций употребляли выражения и обороты, "которые способствовали нагнетанию напряжённости в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения".

Генпрокуратура пригрозила, что редакцию газеты могут признать экстремистской организацией и закрыть издание.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]