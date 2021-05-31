+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Эстонии сняли фильм о белорусских протестах при участии Шклярова

Агентство РБК сообщает, что отпущенный из белорусского СИЗО политтехнолог Виталий Шкляров стал продюсером художественного фильма «Минск» о белорусских протестах.


Лента почти готова, и премьера запланирована на осень 2021 года.
Съемки проходили в Эстонии. Ранее были попытки провести их в России. Общий бюджет фильма не раскрывается. Известно только, что эстонский Институт кино выделил примерно €80 тыс.

Режиссер — Борис Гуц. Известен в том числе тем, что снял на мобильные телефоны кино о миллениалах «Смерть нам к лицу». В нынешней картине «Минск» главные роли исполнили Анастасия Шемякина (главная роль в фильме «Ведьма» в 2020 году) и Алексей Маслодудов (играл в «Притяжении» Бондарчука-младшего).
Источник: Office Life
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]