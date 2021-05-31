В Эстонии сняли фильм о белорусских протестах при участии Шклярова





Лента почти готова, и премьера запланирована на осень 2021 года.

Съемки проходили в Эстонии. Ранее были попытки провести их в России. Общий бюджет фильма не раскрывается. Известно только, что эстонский Институт кино выделил примерно €80 тыс.





Режиссер — Борис Гуц. Известен в том числе тем, что снял на мобильные телефоны кино о миллениалах «Смерть нам к лицу». В нынешней картине «Минск» главные роли исполнили Анастасия Шемякина (главная роль в фильме «Ведьма» в 2020 году) и Алексей Маслодудов (играл в «Притяжении» Бондарчука-младшего).