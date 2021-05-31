В НАТО обсудят Беларусь 1 июня - Столтенберг





Министерская встреча состоится в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет в Брюсселе через две недели, и подготовка к саммиту будет ее основным фокусом. Однако министры 30 стран НАТО обсудят и важные вопросы международной повестки, передает reform.by





«Мы обсудим ряд вопросов, включая Афганистан, развитие событий в Украине и в Беларуси», — сообщил Столтенберг.





Он подчеркнул, что все страны НАТО едины в вопросе Беларуси и разделяют позицию организации относительно инцидента с самолетом Ryanair.





«Мы решительно осуждаем принуждение гражданского самолета к посадке в Минске и призываем к независимому международному расследованию. И также мы ясно говорим о том, что это не просто нарушение международных норм и правил, но прямая атака на свободу слова и независимую прессу.





Мы призываем к немедленному освобождению двоих арестованных. И также мы приветствуем решение многих членов НАТО наложить санкции, включая запрет беларусским самолетам на доступ в воздушное пространство этих стран. И приветствуем решения, принятые на уровне Европейского союза», — заявил глава НАТО.



