Светлана Тихановская 31 мая встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Они дали совместную пресс-конференцию, на которой обсуждали поддержку демократических сил Беларуси. Их заявления передает Эстонская общественная телерадиокомпания.





Витольда Ашурка и всех жертв белорусского режима. На встрече она также упомянула уголовное дело против портала TUT.by и задержание журналиста Романа Протасевича вместе с его подругой Софьей Сапегой. Офис Тихановской отмечает , что президент Эстонии почтила минутой молчания умершего за решеткой политзаключенногои всех жертв белорусского режима. На встрече она также упомянула уголовное дело против портала TUT.by и задержание журналиставместе с его подругой





Тихановская поблагодарила Эстонию за «безальтернативную декларацию поддержки белорусов» – в том числе за содействие в Совете Евросоюза и инициирование дискуссии о Беларуси в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (Эстония станет председателем Совета Безопасности ООН со вторника), а также за техническую поддержку свободной прессы и белорусских студентов. Она выразила уверенность в том, что Эстония «делает все, что в ее силах».





Кальюлайд это подтвердила, но добавила:





«Есть ли от этого плоды – скажу честно, не знаю. Нам хотелось бы видеть более быстрые перемены, но часто мы чувствуем себя бессильными. Вы добились того, что Беларусь вернулась на карту Европы. Еще пару лет назад Беларусь была забытой страной, но сейчас это не так. Это достижение белорусского народа».





Итог встречи:





– Обсудили 4-й и 5-й пакеты санкций, новый план экономической помощи ЕС Беларуси и то, каким способом Эстония может помочь беларусскому народу в переходный период;





– Эстония поставит Беларусь в приоритет на Совете безопасности ООН, где с 1 июня станет председателем.





– Тихановская призвала оказывать срочную помощь журналистам, гражданскому обществу и всем репрессированных по политическим причинам.





– Президент Керсти Кальюлайд уверила, что никакого вручения верительных грамот Лукашенко не будет.





– Тихановская предложила проверить «кошельки» режима на наличие недвижимости или бизнеса в Эстонии и приостановить контракты эстонский компаний с предприятиями, связанными с Лукашенко, инвестиции государственных фирм и банков.





Также Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Они обсудили санкции против режима. Тихановская отметила, что санкции должны быть быстрыми и эффективными – тогда они будут краткосрочными.





Тихановская встретилась и со спикером парламента Юри Ратасом, бывшим министром иностранных дел и главой комитета иностранных дел Марко Миккельсеном. Они обсудили возбуждение дел против пособников режима по универсальной юрисдикции, созыв заседания Совета безопасности ООН по Беларуси, а также возможность заведения дела в Международном уголовном суде в Гааге.





Светлана Тихановская: «Беларусь сейчас объединяет все страны ЕС и политиков вне зависимости от их партийной принадлежности. Солидарность и решительность, которую мы видим после захвата самолёта, даёт крепкую веру, что беларусы уже в этом году смогут провести новые и честные выборы, а все преступники предстанут перед честным судом».







