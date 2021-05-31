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Однако! Россия разместит у границ Беларуси новые воинские части

Россия сформирует около 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе.

Западный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил России, образованная в пределах 26 субъектов РФ. Три из них — Псковская, Смоленская и Брянская области — граничат с Беларусью.

Как отметил 31 мая на коллегии Министерства обороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, на западном стратегическом направлении «продолжает расти военная угроза», поскольку страны НАТО во главе с США «наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений».

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

По словам министра, в течение 2021 года в войска Западного военного округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия, пишут naviny
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