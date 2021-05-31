+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глеб Павловский: Путин прикидывает варианты

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи продлилась более пяти часов. Но завершилась практически ничем.

Глеб Павловский: Путин прикидывает варианты
Они лишь договорились о втором транше российского кредита для Беларуси, который должен был поступить в страну еще в марте, и об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города, после того, как компании запретили летать в Европу.

Как скажется на отношениях Путина и Лукашенко посадка самолета Ryanair и последующее задержания Романа Протасевича, до каких пор и на чем будет держаться поддержка Путиным Лукашенко, Настоящему Времени рассказал политолог Глеб Павловский.


— Судя по тому, как российские медиа и некоторые российские политики отбеливали Лукашенко на прошлой неделе по поводу того, как тот посадил самолет. И складывается такое впечатление, что Лукашенко приехал к Путину с отчетом: как прошла операция, что получилось, что нет. Или это все ошибочно?

— Я не думаю, что это совместная операция двух правительств или двух разведок. Это явно довольно безумная авантюра Лукашенко, который просто перестал понимать цену того, что он делает. Это нередко бывает, это бывает и с Путиным тоже. Но в данном случае Путин ясно видит разницу между нарушением европейских норм и нарушением европейской безопасности. Цена второго значительно выше. 

Лукашенко сделал именно это, но, несомненно, имея в виду, что затянет туда Путина. Вот это самое неприятное для нас в этой истории, потому что Лукашенко просто оценил то обстоятельство, что Путин никогда ни при каких обстоятельствах не может позволить себе потерять Беларусь. 

А значит, он будет прикрывать его, а значит, он будет финансировать его прямо или косвенно. Формально о дополнительных финансах речь не шла, но понятно, что Путин найдет способ подфинансировать Лукашенко.

Конечно, Путин ждал отчета и, наверное, устроил в мягкой форме, как он умеет, выволочку белорусскому диктатору. Но выволочки на него не действуют, поскольку он хорошо знает, что Путин далеко не уйдет. Возник тандем Путин-Лукашенко.

— Вы ранее говорили о том, что задача Лукашенко – прижать в смертельном объятии Путина навсегда. Объясните эти слова, что это значит?

— Будут ли эти объятия смертельными – это мы поглядим, но речь идет именно об этом: о навязанном союзе, в котором Лукашенко управляет внешней политикой Москвы по ряду направлений, а не Москва управляет ею. Лукашенко повесил перед Путиным виртуальную морковку, и у нас многие на этом фиксируются, что теперь ослабленная Беларусь сама по себе упадет в руки Москвы. 

Но слабеет Лукашенко, а не Беларусь. Не знаю, может быть, Путин верит в то, что так и произойдет в конце концов. И в конце концов, я думаю, Путин прикидывает для себя варианты с устранением Лукашенко от власти, но, конечно, не под давлением народных низов.

— То есть Путину будет выгоднее убрать такого Лукашенко, который может управлять внешней политикой России?

— Да, но важно, чтобы в этот момент Беларусь не получила свободу. Здесь речь идет, конечно, о какой-то спецоперации. Лукашенко это прекрасно понимает. Он мастер спецопераций, поэтому он боится Путина, несомненно. 

Но одновременно он знает, как ставить Путина, как прижимать Путина к стенке, что он и сделал в истории с самолетом. Фактически он сделал его подельником в этой истории. И Путину теперь очень трудно отмазываться. Но он, видимо, будет добиваться символической уступки, то есть освобождения Сапеги по амнистии, это наиболее вероятно.

— Вы говорите, что Лукашенко боится Путина. А Путин не станет теперь опасаться Лукашенко после этого самолета?

— Если мы предполагаем, что у Путина сохранился рациональный уровень стратегического мышления, то он должен бояться Лукашенко, потому что человек, который позволил себе то, что позволил, сделает, несомненно, еще более экстремальный следующий шаг, и опять России придется проглотить этот шаг – вот в чем дело. 

Моя точка зрения, что Путин должен ускорить устранение Лукашенко от власти.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]