Кому хочет понравиться Макей?

И речь не только об огромном интервью Коммерсанту, опубликованном 31 мая.





Весьма любопытно выглядела лента БелТА после речи Александра Лукашенко 26 мая перед депутатами. Доминировал на сайте государственного агентства, естественно, сам правитель. А вот второе место – с большим отрывом – занимал Владимир Макей. Его выступлению было посвящено сразу 7 публикаций.





Для сравнения: БелТА при освещении этого мероприятия отвело премьер-министру Роману Головченко лишь одну заметку, председателю КГБ, министрам обороны и внутренних дел – тоже по одной.





То есть Макея официальный источник цитировал больше, чем всех остальных членов правительства вместе взятых. В авторитарных режимах подобные вещи редко бывают случайными. Кстати, агентство весьма оперативно подхватило и интервью главы МИДа «Коммерсанту», еще до 9 утра опубликовав 6 заметок с цитатами из беседы Макея с российским медиа.





В этой ситуации резонно рассмотреть версию, что министра начинают готовить к выполнению новой задачи на уровне более высоком, чем сейчас. Не стоит сразу делать далеко идущих выводов, что «определен преемник», и вот-вот начнется «транзит». Однако выглядящее программным интервью Макея определенно заслуживает хотя бы самого лаконичного осмысления.





На первый взгляд, там не сказано практически ничего нового, а лишь повторены и развиты основные тезисы, уже озвученные ранее Лукашенко. Это вполне естественная в наших палестинах демонстрация лояльности правителю, которая, впрочем, должна особенно подчеркиваться, если Владимир Макей рассматривается в качестве кандидата на выполнение миссии, еще более серьезной, чем его нынешняя.





Интереснее другое: кому еще стремится понравиться министр? Среди прочего Макей произнес такую фразу: «Пятьсот лет Запад диктовал нам условия».





Показательно здесь то, что руководитель МИДа говорит явно не о Республике Беларусь, коей в этом году исполняется 30 лет. Очевидно, что «нам» используется в ином контексте – восточным славянам, «русскому народу» и т.п.





Это заявление выглядит одиозным и не соответствующим действительности: Запад уж точно не диктовал условия СССР. Зато оно вполне соответствует картине мира, которую сложило для себя нынешнее российское руководство. И с этой точки зрения фраза Макея, которого многие в Москве считают чуть ли не агентом Запада, может расцениваться как сигнал Кремлю: «я свой». Равно как и ряд других изречений министра в последнее время.





Совокупность вышеизложенного позволяет предположить, что на фоне телеграм-инсайдов об ослаблении аппаратного влияния Макея, началась новая игра с участием министра. Бог весть, что является ее реальной целью. Вполне возможно, что это просто очередная попытка потянуть время и запудрить мозги, как Западу, так и Востоку.





Стоит ли за этим нечто большее, станет ясно в течение ближайших недель и месяцев.