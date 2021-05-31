Политолог: Лукашенко и Путин не могут ни о чем договориться

– Состоялась очередная неформальная встреча Лукашенко и Путина. Как обычно они не объяснили журналистам и жителям двух стран, о чем же разговаривали много часов. Почему эта ситуация вновь и вновь повторяется?





– Потому что не о чем сообщать. Они ни о чем не договорились: дорожные карты не подписаны, интеграция не идет. Беларусь по-прежнему хочет снижения цен на энергоносители и компенсации налогового маневра, но не может ничего получить.





Было бы странным в такой ситуации каждый раз выходить и заявлять одно и то же. Лукашенко и Путину каждый раз нужно рапортовать об успехах и договоренностях, а успехов и договоренностей нет. Например, про выделение последней части кредита сказали еще позапрошлый раз.





– Раз не могут договориться, зачем тогда Лукашенко и Путин регулярно встречаются?





– Ставки-то очень высокие, поэтому есть желание проверить, не изменилось ли чего. Лукашенко постоянно просит о поддержке, для чего имитирует процесс разработки дорожных карт (которые очень опасны, кстати). Идет взаимное давление и контроль друг друга: Россия хочет выполнения своих условий, а белорусские власти – деньги вперед.





– На прошлой неделе Конституционная комиссия предложила сделать решения «Всебелорусского народного собрания» обязательными для исполнения всеми госорганами. А также наделить ВНС правом решать вопрос об импичменте президента. В чем замысел власти?





– Видимо, режим персональной диктатуры хотят попробовать перевести в режим более устойчивого порядка, который не будет зависеть от отдельного человека. Хотят сделать так, чтобы возник коллективный орган управления – не избираемый и полностью контролируемый.





– Какое место Лукашенко может занять в новой системе?





– Возможно, что-то вроде главы политбюро. Лукашенко займет то место, которому новой Конституцией будет приписано самая существенная часть властных полномочий. То место, где де-факто будет сконцентрирована власть.





На данный момент в стране действует режим персональной диктатуры. Изменение системы власти может давать людям, окружающим Лукашенко, надежду на устойчивость режима. Но пока из того, что озвучивается, непонятно, как измененная система может быть устойчивой.





Лукашенко в любой момент может выйти и раскритиковать предложенный вариант по изменению Конституции. Все будет зависеть от политической конъюнктуры на момент, когда нужно будет выходить с окончательными предложениями.





Поэтому пока не будет оформлен текст, который вынесут на референдум, все предложения можно рассматривать как предварительные и рабочие.