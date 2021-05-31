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Бабарико: Лагерный принцип выживания становится общим для жителей всей страны

Виктор Бабарико пишет из СИЗО КГБ.


Его словам опубликованы на его официальном телеграм-канале

"Похоже, моя диета (по письмам) перешла к этапу «голодание». 

Если миллион людей лишают доступа к информации, то «голодание» отдельно взятого человека — мелочь :(. 

Я даже и представить себе не мог, что можно попытаться погрузить целую страну в болото лжи без возможности делать глоток свежего воздуха. 

Единственное, что могу высказать, так это пожелание не терять желания выбраться из этой ситуации. 

Не верь, не бойся, не проси! Страшный принцип выживания в лагере теперь становится общим для жителей отдельно взятой страны".
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