



«Прошлым летом Соединенные Штаты и Европейский Союз совершили стратегическую ошибку, неправильно отреагировав на беспрецедентные протесты против режима Лукашенко. Теперь, после того, как Лукашенко совершил воздушное пиратство с целью похитить оппозиционного критика, Запад, похоже, намерен усугубить свою ошибку, загнав Беларусь в приветливые объятия президента России Владимира Путина», – пишет Болтон.





Далее он говорит о том, как Запад отреагировал на угон самолета Ryanair и арест Романа Протасевича и Софьи Сапега: «Риторическое осуждение арестов прозвучало быстро, были объявлены санкции ЕС и США в отношении режима Лукашенко». Он отмечает, что «еще с советских времен Беларусь и Россия имели интегрированную систему ПВО, что наводило на слухи о возможной роли Москвы или, по крайней мере, о ее согласии на похищение». Также Болтон упоминает встречу Лукашенко и Путина в Сочи, которая состоялась на прошлых выходных.





Джон Болтон обращает внимание, что Запад «несомненно» сделал правильные выводы о действиях Лукашенко в связи с угоном самолета, но есть «но»:





«Тем не менее, демонстрация добродетели, даже сопровождаемая экономическими санкциями, не является удовлетворительной стратегией для решения гораздо более важной проблемы: каково будущее Беларуси в целом?





Сможет ли она пойти по пути стран бывшего Варшавского договора или, по крайней мере, по пути некоторых бывших советских республик на Запад? Или же допустят полную аннексию в составе России?





Президенту Байдену необходимо ответить на эти вопросы до встречи с Путиным 16 июня. Сейчас ответа на эти вопросы, как и выработанной стратегии о дальнейшей американской политике в отношении Беларуси, нет».





Болтон вспоминает, как еще в августе прошлого года беларусы заявили, что у них нет желания быть только с Западом или только с Россией, что они не хотят «быть пешками в какой-либо международной борьбе» – и это мнение поддержали в ЕС.





А вот в Штатах на тот момент администрация Трампа была занята предвыборной кампанией, поэтому «мало что сказала и сделала». Лукашенко остался у «власти». Болтон спрашивает: «Повторим ли мы эту стратегическую ошибку?»





«Оказавшись между самой восточной границей НАТО и границей с Россией, Беларусь и другие бывшие советские республики находятся в сером пространстве, которое создает угрозу безопасности. Просто глядя на границы Латвии, Литвы, Польши и Украины с Беларусью, европейцы видят, что будущее Минска неразрывно связано с их собственным».





Болтон напоминает о том, что поддержка Беларуси – это не только сожаления о нарушении прав человека:





«На карту поставлена ​​потенциальная свобода всех 9,5 миллионов беларуских граждан, поскольку интеграция Беларуси с Россией практически аннулирует шанс на настоящую свободу».





В заключении Болтон указывает: «Очевидно, санкции и разовые выражения недовольства действиями Лукашенко не изменят его поведение. Загоняя его в объятия Путина, вы рискуете потерять всю Беларусь, по сути, навсегда. После фальсификации выборов прошлым летом времени становилось все меньше. Сегодня его еще меньше».





Напомним, Джон Болтон в должности советника президента США по национальной безопасности прилетал в Минск в августе 2019 года и встречался с Лукашенко.



