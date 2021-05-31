Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала расширить санкции ЕС против белорусских властей в связи с захватом самолета Ryanair и задержанием находившегося в нем блогера и журналиста Романа Протасевича. В интервью изданию Bild в понедельник, 31 мая, она заявила о необходимости ввести штрафные меры в отношении нефтяной отрасли Беларуси.





"Нефтяной бизнес является важнейшим источником (финансирования властей Беларуси. - Ред.). Поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции", - указала она.





Вместе с тем Бербок подчеркнула, что режим Александра Лукашенко удерживается, прежде всего, "за счет поддержки Кремля". Поэтому проект строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) является "таким центральным геополитическим вопросом", отметила она далее.





Лидер "зеленых" против "Северного потока - 2"

Одновременно лидер "зеленых" обвинила правительство ФРГ в двойной стратегии в отношении Украины.





"С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции Европейского Союза, с другой стороны, федеральное правительство поддерживает газопровод "Северный поток - 2", который именно эти санкции перечеркивает", - заявила она и призвала к отказу от СП-2, жесткому курсу в отношении РФ, но продолжению диалога.





Бербок также выразила готовность к переговорам о создании правительственной коалиции со всеми демократическими партиями, в том числе с Левой партией, позиции которой по ряду тем существенно отличаются от программы "зеленых". Прежде всего, во внешней и европейской политике у "зеленых" имеются "большие расхождения" с левыми, а также отчасти социал-демократами и консервативным блоком ХДС/ХСС, отметила она, приведя в пример политику в отношении России.