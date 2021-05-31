+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси запретили стримы незаконных акций, но не их освещение – министр информации

Новый закон о СМИ запрещает стримы с незаконных массовых акций, но не запрещает их освещение, заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в эфире телеканала ОНТ.

"Во-первых, (запрет касается – ИФ) несанкционированных массовых акций. Во-вторых, в законе говорится только об освещении в режиме реального времени. При помощи таких освещений, говоря журналистским языком, стримов, можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу, то есть заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь обличием ждурналиста", - сказал Перцов.

"Стримы незаконных массовых мероприятий вести нельзя, но освещать в целом журналистам никто не запрещает", - отметил он.

"Те люди, которые пользовались узкими местами для осуществления своей не совсем благородной цели, которые облачались в маску журналиста и пытались заниматься деструктивной, подрывной, даже террористической деятельностью, они получили меньше возможности делать это. СМИ, которые работают по канонам, и эти каноны соответствуют мировым конвенциям, для них, по большому счету, ничего не меняется", - продолжил министр.

Глава Мининформа коснулся также новаций, изменяющих деятельность иностранцев на рынке СМИ в Беларуси, пишет interfax.by

"В течение месяца мы запустим изменения в закон о СМИ. Все иностранные СМИ, во-первых, будут работать по единым законам. В предыдущей версии СМИ, зарегистрированным до определенной даты, предоставлялся карт-бланш", - сказал Перцов.

Министр почему-то не упомянул, что и без всякого закона журналистов задерживали во время освещения несанкционированных акций. Причем, массово. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]