Елисеев: «Торг между Минском и Москвой продолжается»









– Очередная закрытая встреча Лукашенко и Путина, как обычно, без публично известной повестки и заявлений по ее итогам, не изобилует подробностями, – пишет Андрей Елисеев. – Видимо, как это бывает, занавес на неделе приоткроет белорусский правитель на совещании, будь то на тему успехов в севе ярового рапса или борьбе с «экстремизмом».





Пока Кремль объявил лишь о двух конкретных итогах: перечисление второго транша ранее обещанного кредита до конца июня и расширение географии полетов «Белавиа» в российские города.





И то и другое – для белорусских властей не более чем приятные мелочи. Выступая в парламенте накануне поездки в Сочи, Лукашенко заявил, что основная задача встречи – ни больше ни меньше обсудить «как жить дальше, чтобы не обрушилась экономика».





И давно обещанный транш, который следует из соглашения декабря 2020 года, и замещение полетов в Барселону и Прагу условными Краснодаром и Грозным – подспорье для Минска не важное.





Показатели успешности встречи для Лукашенко – это определенность с поставками российской нефти на фоне свежих американских санкций и зеленый свет на использование Минском на свое усмотрение «остатка» кредита, выделенного на строительство АЭС.



