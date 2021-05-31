Игорь Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, в Белорусский политолог из Киева, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, в интервью "Свободе" заявляет, что Москва начала «загонную охоту» на Лукашенко, утверждает, что Москва поддерживала белорусские протесты, и прогнозирует, какие два варианта развития событий Путин мог предложить белорусскому правителю.





- Накануне этой, майской, встречи Путина и Лукашенко уже традиционно, особенно в российских телеграмм-каналах, нагнеталась мысль, что «Лукашенко надоел, Лукашенко сливают». По-вашему, есть ли для такой мысли какие-то реальные стратегические основания?





- Москва не сливает Лукашенко. Москва ставит Лукашенко перед выбором. Москва сознательно сужает его пространство для маневра.





Идет такая загонная охота, когда расставляют флажки, чтобы заставить зверя бежать в том направлении, куда нужно охотникам. Заметьте, российские СМИ подчеркивали не официальную версию Минска в инциденте с самолетом, а говорили о «блестящей операции белорусского КГБ». Во-вторых, Россия недавно формально сняла с розыска Тихановскую. В-третьих, появились проблемы с поставками российской нефти в Беларусь из-за того, что российские поставщики якобы боятся американских санкций.





Все это происходит на фоне политических провокаций против Украины, так как в июне в Минске состоится съезд этой называемой "русской диаспоры", на который, скорее всего, приедут делегации ДНР и ЛНР.





Поэтому Москва делает все, чтобы сжечь мосты для возможного отступления Лукашенко, для разрыва отношений Минска с Западом, и соответственно ставит ему условия. Либо Лукашенко соглашается на российские планы вхождения в белорусскую экономику и российские принципы политической реформы в Беларуси.





Либо - армянский вариант. Армянский вариант - это то, что Россия делала в июле-августе 2020 года, когда Москва фактически поддерживала протесты в Беларуси. И теперь Россия может поставить на победу демократии в Беларуси, на "белорусского Пашиняна". При этом договорившись с Западом, что Москва сохраняет доминирующую роль в Беларуси.





- Вы сказали фразу, которая нередко звучит, что «Россия поддерживала протесты». Но дела говорят сами за себя. Путин одним из первых сразу официально признал Лукашенко победителем выборов, потом Москва пообещала политическую и даже военную поддержку...





— ...Надо посмотреть российские официальные СМИ в августовские дни. "Переобувание в полете" произош олько между 17 и 30 августа. Но 12-16-го августа российские официальные СМИ еще были не на стороне Лукашенко, этому много доказательств. Так что есть какие-то абстрактные политические заявления, а есть реальная работа СМИ, политтехнологов, в социальных сетях, телеграмм-каналах, работа съемочной группы Российского телевидения и так далее.





- Тем не менее Путин сразу признал "победу" Лукашенко, потом пообещал при необходимости военную поддержку. Именно это, по мнению многих, тогда и переломило ситуацию. Но мой вопрос следующий - нынешнее давление Кремля на Лукашенко имеет целью его отстранить от власти или просто сделать более сговорчивым?





- Россия пытается работать в беспроигрышном формате. Я хочу напомнить, что в армянских событиях Москва до последнего поддерживала действующего премьера Армении. Тогда также говорилось, что российские войска готовы обеспечить порядок в Армении. Но в определенный момент состоялся договор Москвы с партнерами из Евросоюза и США по поводу того, что Запад получит в Армении демократию и победу так называемой «народной революции», но во внешней политике Армения остается под сильным влиянием Российской Федерации.





Это тот вариант, который будет предлагаться Лукашенко. России важно, чтобы в Беларуси формально была демократия, различные политические партии в парламенте, где парламентская коалиция назначает правительство. России важно создать такие политические партии, которые под красно-зелеными или бело-красно-белыми флагами будут отстаивать интересы Москвы в Беларуси. Это то, что скорее всего, Путин предлагал Лукашенко, и дал ему время подумать.





- Вы вспомнили о согласии, которое (по вашему мнению и мнению других аналитиков) было достигнуто между Россией и Западом по армянскому вопросу, а ранее — по молдавскому вопросу. Накануне встречи президентов США и России Байдена и Путина многие ставят дилемму, а возможно ли достижение такого консенсуса между Москвой и Вашингтоном по белорусскому вопросу?





- Да, Россия уже два раза договаривалась с Западом по постсоветскому пространству — в Армении и Молдове — и в обоих случаях российское влияние только возрастало. При том, что формально выполнялись демократические процедуры. Поэтому ничто не мешает России договориться по Беларуси, в том же формате.





Я могу напомнить осеннее решение бундестага по Беларуси. Там депутаты говорили об исключительной роли Российской Федерации и что Россия может в любом формате включиться в работу, но это желательно оформить через механизм ОБСЕ. Не вижу, чтобы за эти месяцы что-то радикально изменилось, чтобы Европа не пошла на такой "договорняк".





- Вы живете в Украине, которая в последнее время принимает очень резкие решения в отношении белорусского режима. Есть ли согласие по этому вопросу у украинских политиков, почему Киев демонстрирует такую позицию?





- К сожалению, украинские политики до сих пор не выбрали однозначной стратегии, как относиться к Беларуси. Политика Киева идет скорее в логике реагирование на происходящее в Беларуси и в логике шагов по просьбам внешнеполитических партнеров Украины. К сожалению, самостоятельной стратегической политики Украины, ответа на вопрос, какая Беларусь нужна Украине, пока нет. Очень надеюсь, что эта стратегия будет разработана.





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



