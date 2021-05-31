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Минск еще не решил, будет ли работать американский посол в стране

Минск посмотрит на позицию США по отношению к Беларуси, чтобы принять решение, принимать ли на своей территории американского посла Джули Фишер, сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.




По его словам, посол США, прежде чем начать работу в Минске, "должна была бы подумать о том, с каким багажом она едет в Минск или должна приехать".

"Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?" – заявил глава МИД Беларуси в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что Минск смотрит на развитие ситуации, многое зависит в белорусско-американских отношениях от того, как дальше будет выстраиваться политика США по отношению к Беларуси.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с данной страной или хотя бы попытаться выстроить нормальный диалог. Прибыл новый временный поверенный в делах в Беларусь, установим с ним контакт и будем разговаривать, обсуждать в том числе и чувствительные темы в наших отношениях", – сказал Макей, отвечая на вопрос, планирует ли Минск принимать Фишер в качестве посла США.

Посол США в Беларуси Джули Фишер пока не прибыла в Минск и работает за пределами страны.

О встрече со всеми послами

Министр иностранных дел заявил, что планирует провести встречи со всеми иностранными послами в Беларуси, чтобы обсудить ситуацию в республике и развитие двусторонних отношений.

"Планирую пригласить всех послов, встретиться со всеми послами и довести нашу позицию, наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации", – сказал Макей.

Министр также намерен обсудить с дипломатами проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях со всеми странами, которые имеют диппредставительства в Беларуси.
Sputnik
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