Получается, «плохие парни» побеждают в Беларуси? Иногда так может показаться. Но из принудительного приземления рейса Ryanair в Минске и заключения Романа Протасевича можно вынести и другой урок.





Даже несмотря на такое возмутительное запугивание, стена страха рушится в Беларуси. И «плохие парни» в отчаянии. Оппозиция никуда не делась. А после грубой атаки в воскресенье она может только увеличиться.





Евросоюз отреагировал жесткими санкциями через день после принудительного приземления самолета Ryanair, дав начало процессу, который заблокирует воздушные перелеты между ЕС и Белоруссией в целом. Изоляция белорусского диктатора усиливается. Говорят, что даже Владимиру Путину Лукашенко как личность не нравится.





Долговременные протесты в Беларуси не привлекают внимание, но они вдохновляют. Блогер Сергей Тихановский в прошлом году объявил о намерении бросить вызов Лукашенко на президентских выборах в прошлом августе. Когда его арестовали через два дня после этого, его жена Светлана заменила его и выдвинула свою кандидатуру. Тихановская провела яркую предвыборную кампанию и, сидя за границей, утверждает, что победила, набрав 60-70% голосов. Лукашенко же настаивает, что за него проголосовали 80% белорусов. Он арестовал членов президиума Координационного совета оппозиции, который был создан для организации передачи власти другому правительству.





После этого вспыхнули масштабные протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, требуя «остановить таракана». Говорят, что Лукашенко арестовал примерно 35 тысяч человек. Протесты продолжились, но более осторожно. За демонстрацию национальных цветов на улице начали сразу же арестовывать. Поэтому белорусы начали вывешивать белье, придерживаясь красно-бело-красного шаблона. Или же носить носки такого цвета. Журналиста Игоря Лосика арестовали в июне 2020 года. Но Протасевич продолжил вести блог под названием NEXTA в приложении Telegram из-за границы, хотя в это самое время КГБ Белоруссии били и арестовывали людей, выполнявших указания его блога. Но молодые журналисты и их сторонники продолжали делиться правдой.





Именно это и привело к ужасной диверсии на борту самолета Ryanair с целью арестовать Протасевича. Автократические правители уже не видят другого способа. Издание сравнивает историю Протасевича с убийством журналиста Джамала Хашогги в Саудовской Аравии, к которому послал команду киллеров наследный принц союзной США Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман. Но кто кажется отчаявшимся и напуганным в этих атаках? Таковыми выглядят как раз бандиты, которые не могут остановить несогласных иным способом, кроме как похищая .





Протасевич сел на рейс из Афин в Вильнюс не для того, чтобы стать мучеником. Он был журналистом, живущим в изгнании, и он путешествовал из одного города ЕС в другой. И он продолжал выполнять свою работу, не обращая внимания на волну арестов потребителей его продукции на родине.





Реакция России на угон самолета Ryanair была циничной, но показательной.





«Шокирует то, что Запад называет инцидент в белорусском воздушном пространстве „шокирующим"», — написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.





Она указала на принудительное приземление боливийского самолета в Австрии в 2013 году, на борту которого был Эдвард Сноуден, человек, допустивший утечку врагу тайн Агентства национальной безопасности США (АНБ). Интересно, что Захарова выбрала именно этот пример. Она могла бы напомнить и о других случаях, когда американское правительство заставляло гражданские самолеты приземлиться из-за подозрений, что на борту были террористы.





В мире идет битва между автократическими лидерами и молодыми активистами, которые хотят иметь право высказываться свободно. Это происходит в России, Китае, Турции, Саудовской Аравии, Египте, а также в ряде других стран включая Белоруссию. Администрация Байдена в этой битве на стороне добра, и она рассматривает ее как битву за то, чтобы в мире царил по-прежнему мировой порядок на основе правил, а не игнорирующая любые законы беззаконная власть бандитов.





Но если США хотят возглавить эту борьбу, они не могут быть лицемерными. Приходится признать: когда мы как нация делаем какую-то плохую, жестокую вещь, эту «технологию» тотчас же подхватывают другие нации, с менее строгими моральными ограничениями. Приходится признать: Америка ведет войну против своих врагов-террористов с помощью беспилотников. Азербайджан повторяет это в битве с армянами в Нагорном Карабахе. Американцы допрашивают своих подозреваемых в терроризме врагов, арестовывая их в других странах при помощи «чрезвычайных методов выдачи». (Игнатиус имеет в виду тайные тюрьмы ЦРУ в разных странах, где многих невинных людей пытали и порой замучивали до несовместимого с жизнью состояния вопреки любым законам и международным нормам — прим. ред.). А Саудовская Аравия и Белоруссия — это другое: они похищают или убивают журналистов, не согласных с их властью.





Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Господин Байден, наденьте бело-красно-белые носки на эту встречу, чтобы напомнить, на чьей вы стороне.