Песков о чемодане Лукашенко: "Ничего особенного там нет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в папке с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Владимиром Путиным в Сочи привез Александр Лукашенко "ничего особенного там нет".