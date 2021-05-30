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Песков о чемодане Лукашенко: "Ничего особенного там нет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в папке с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Владимиром Путиным в Сочи привез Александр Лукашенко "ничего особенного там нет".



"Нет, поподробнее узнать нельзя (...) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о содержимом папки. Его цитирует "Интерфакс-Запад".

При этом он не исключил, если будут какие-то дополнительные вопросы, то, по всей видимости, Минск будет готов предоставить и другие данные.
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