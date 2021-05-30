Журналисту и активисту присуждена не только премия, но и стипендия имени Иона Рачу за демократию в 2021 году. Роман стал вторым белорусом, который получил эту престижную премию – до него премию получал Анатолий Михайлов, эксперт по немецкой философии, пишет Белсат.





«Для нас большая честь наградить премией за 2021 год молодого белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича, который дал голос всей стране во время крупнейших антиправительственных протестов в истории Беларуси, используя технологии и новые медиа на пользу демократии. Роману и его девушку Софью Сапегу срочно нужно освободить», – заявил Никулаэ Рачу, председатель созданного в 1979 году благотворительного фонда семьи Рачу.





Лауреат будет иметь возможность посетить центр Вильсона в Вашингтоне на 3 месяца, чтобы сотрудничать там с политиками, средствами массовой информации и научным сообществом.





Ион Рачу (1917-2000) – румынский политик и интеллектуал, занимавшийся проблематикой демократических преобразований во всем мире.



