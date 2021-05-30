Задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота
Около 13.45 в воскресенье 30 мая в Гродно задержали Алексея Шоту.
Алексей Шота в суде 19 марта. Фото: Hrodna.life
«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила о задержании его бывшая жена в Facebook, пишет hrodna.life.
Подробности пока неизвестны. Мы сообщим, как узнаем что-то.
Алексей Шота — главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал на TUT.BY, окончил Ягеллонский университет в Кракове.
14:42 30/05/2021
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